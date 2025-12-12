Reprodução/ Instagram Leonardo

Leonardo, de 62 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (12) para compartilhar uma foto na qual surgia de sunga. O cantor e compositor sertanejo ainda falou sobre o processo de recuperação após uma internação inesperada.

Entenda

Leonardo recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (9). O cantor e compositor sertanejo estava sendo acompanhado no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia. Ele precisou ser internado de forma inesperada após apresentar um quadro de gastroenterite.

Segundo explicou em suas redes sociais, o problema acabou provocando desidratação. Durante a permanência no hospital, ele recebeu hidratação venosa com soro fisiológico e passou por exames adicionais. O artista afirmou que, apesar do susto, já se sente recuperado e seguirá normalmente com sua agenda de shows e compromissos.

“Gastroenterite. Resumindo: uma caganeira brava, né? Desidratei, deu câimbra para caramba, tive que correr para o hospital. Aí eu fiquei internado lá, tomar um soro lá, mas eu tô em casa, beleza?", declarou

A esposa dele, Poliana Rocha, aproveitou para agradecer à equipe médica que cuidou dele durante o período de internação.

“Ele foi muito bem tratado nesse hospital. Temos o privilégio de estar em um lugar bom, então tenho muitos agradecimentos a Deus por permitir isso. Quero agradecer à segurança, às faxineiras, às meninas da nutrição, às enfermeiras e aos médicos. Ele está bem e já, já estamos indo para casa”, disse ela.