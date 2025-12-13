Peter Greene, ator conhecido pelo papel de Dorian Tyrell no filme “O Máskara”, foi encontrado morto aos 60 anos em um apartamento em Manhattan, em Nova York. A morte ocorreu na sexta-feira (12) e mobilizou autoridades locais, que investigam as circunstâncias do caso.
A informação foi confirmada pelo agente Gregg Edwards ao site Deadline. O representante afirmou que o ator foi encontrado inconsciente e declarado morto no local. Até o momento, não há divulgação oficial sobre a causa da morte.
Segundo a polícia de Nova York, o caso segue sob apuração. As autoridades não detalharam indícios iniciais nem informaram se há suspeita de crime.
Em declaração, Gregg Edwards lamentou a perda do ator e falou da relação pessoal entre ambos. “O coração dele é o maior possível. Sentirei falta dele. Ele é um bom amigo”, disse o agente.
Peter Greene ganhou projeção nos anos 1990 ao se especializar em papéis de vilão. Além de “O Máskara”, o ator integrou o elenco de “Pulp Fiction: Tempo de Violência”, lançado em 1994, produção dirigida por Quentin Tarantino.
De acordo com o agente, o artista tinha dois trabalhos em andamento no momento da morte. Um deles era o longa “Mascots”, ao lado de Mickey Rourke. O outro projeto era o documentário “From the American People: The Withdrawal of USAID”.
Mais recentemente, Peter Greene integrou o elenco da série “Ladrões de Drogas”. A produção é protagonizada por Wagner Moura e Brian Tyree Henry.