Reprodução Ator de O Máskara, Peter Greene, é encontrado morto aos 60 anos nos EUA

Peter Greene, ator conhecido pelo papel de Dorian Tyrell no filme “O Máskara”, foi encontrado morto aos 60 anos em um apartamento em Manhattan, em Nova York. A morte ocorreu na sexta-feira (12) e mobilizou autoridades locais, que investigam as circunstâncias do caso.

A informação foi confirmada pelo agente Gregg Edwards ao site Deadline. O representante afirmou que o ator foi encontrado inconsciente e declarado morto no local. Até o momento, não há divulgação oficial sobre a causa da morte.

Segundo a polícia de Nova York, o caso segue sob apuração. As autoridades não detalharam indícios iniciais nem informaram se há suspeita de crime.

Em declaração, Gregg Edwards lamentou a perda do ator e falou da relação pessoal entre ambos. “O coração dele é o maior possível. Sentirei falta dele. Ele é um bom amigo”, disse o agente.

Peter Greene ganhou projeção nos anos 1990 ao se especializar em papéis de vilão. Além de “O Máskara”, o ator integrou o elenco de “Pulp Fiction: Tempo de Violência”, lançado em 1994, produção dirigida por Quentin Tarantino.

De acordo com o agente, o artista tinha dois trabalhos em andamento no momento da morte. Um deles era o longa “Mascots”, ao lado de Mickey Rourke. O outro projeto era o documentário “From the American People: The Withdrawal of USAID”.

Mais recentemente, Peter Greene integrou o elenco da série “Ladrões de Drogas”. A produção é protagonizada por Wagner Moura e Brian Tyree Henry.