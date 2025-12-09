Sony Pictures Releasing Era Uma Vez Em... Hollywood





Uma vez que os atores e atrizes se tornam estrelas de cinema, eles precisam lidar com muitas críticas. Porém, na maioria dos casos, os comentários sarcásticos não vêm de outras figuras do ecossistema de Hollywood. Infelizmente, esse não foi o caso recentemente para Paul Dano, Matthew Lillard e Owen Wilson, cujas habilidades de atuação foram quesionadas publicamente, por Quentin Tarantino.

O renomado cineasta criticou os atores durante uma participação no podcast, The Bret Easton Ellis, como detalhado em um artigo da revista People. Os comentários do diretor sobre Paul Dano surgiram enquanto ele discutia o filme Sangue Negro. "E o problema é o Paul Dano. Obviamente, o filme deveria ser um trabalho em dupla, e também é tão óbvio que não é... Ele é fraco, cara. Ele é muito fraco." Mais tarde, durante a mesma participação no podcast, Tarantino expressou que não gosta do trabalho de Matthew Lillard. "Eu não gosto do Matthew Lillard."

Miramax Films Quentin Tarantino e George Clooney juntos em Um Drink no Inferno

Em resposta às declarações de Quentin Tarantino, Lillard admitiu que se sentiu afetado pelas críticas vindas do renomado roteirista e diretor. Além da reação do ator, muitos criticaram Tarantino por insultar desnecessariamente dois profissionais da área, o que gerou manchetes, no mundo todo. Um detalhe que muitos desses fãs desconhecem é que, antes da polêmica atual, Tarantino já havia sido criticado por seus comentários pela própria estrela de um de seus filmes.

Netflix Jay Kelly





Em 1996, George Clooney e Quentin Tarantino atuaram juntos no filme Um Drink no Inferno, interpretando Seth e Richie Gecko, respectivamente. Além de atuar no projeto, Tarantino também escreveu o roteiro do filme, que desempenhou um papel fundamental na ascensão de Clooney ao estrelato. Apesar disso, Clooney criticou seu ex-colega de elenco, anos depois, porque em uma irônica reviravolta do destino, Quentin Tarantino afirmou que George Clooney não era mais uma estrela de cinema.

Em agosto de 2024, George Clooney e Brad Pitt foram entrevistados juntos para um perfil da GQ. Durante a conversa, o filme Um Drink no Inferno foi mencionado, o que levou Clooney a expressar sua frustração com Tarantino pelas declarações que o diretor havia feito sobre ele.

“Quentin falou umas besteiras sobre mim recentemente, então, estou um pouco irritado com ele. Ele deu uma entrevista em que estava citando estrelas de cinema, e estava falando sobre [Brad Pitt] e mais alguém, e aí esse cara pergunta: 'E o George?'” Ele disse que eu não era uma estrela de cinema. E aí, ele literalmente falou algo como: "Me diga um filme impressionante dele, desde o ano 2000". E eu pensei: "Desde o ano 2000? Essa é praticamente toda a minha carreira. Então, eu pensei: 'Beleza, cara, vai se f****'. Não me importo de zoar ele. Ele me zoou também."