Reprodução/SBT/Instagram/@victorscenes Victor Fasano processa a Globo

O ator Victor Fasano, de 67 anos, está em uma disputa judicial com a TV Globo e trouxe à tona os desdobramentos contratuais ligados à novela O Clone. Após anos longe da emissora, o artista decidiu recorrer à Justiça ao lado da empresa Paisagio Comércio Vídeo Foto, da qual é sócio-administrador, para questionar a forma como a trama vem sendo exibida. Na ação aberta em junho deste ano, ele aponta que a reprise do folhetim estaria sendo realizada sem a remuneração prevista em contrato.

De acordo com o processo, em 2001 não havia previsão de exibição de conteúdo em plataformas de streaming, como o Globoplay. No entanto, a novela teria sido incluída nesses catálogos, gerando lucro sem repassar nenhum valor à empresa responsável por sua intermediação. Eles ressaltam ainda que a justificativa apresentada pela Globo, baseada em termos genéricos do contrato, não legitimaria essa forma de exibição.

A emissora carioca afirma que expressões como "internet" e "meios digitais" já permitiriam o uso, interpretação que foi contestada pelos autores da ação.





Outro ponto questionado é a transmissão de O Clone no Canal Viva. Segundo Victor Fasano e a Paisagio, o canal teria classificado a exibição como licenciamento, quando, na verdade, se trataria de uma reapresentação, diferença que impacta diretamente a remuneração. De acordo com eles, essa conduta caracteriza infração contratual e justifica a cobrança de multa compensatória por desrespeito ao acordo. As informações são da colunista Fábia Oliveira.

Além do pagamento pelo uso no Globoplay e no Canal Viva, a ação também pede indenização por danos morais. Os autores solicitam ainda que a Globo anexe notas fiscais da época e apresente uma cópia do contrato firmado em 2001, documentos considerados cruciais para esclarecer o imbróglio e revelar possíveis inconsistências.

Sobre Victor Fasano

Iniciou a carreira como modelo em 1976, aos dezessete anos, tornando-se um dos nomes mais aclamados da moda masculina na década de 1980. Estreou na novela Barriga de Aluguel, da Globo, interpretando o protagonista Zeca.

O ator participou de seis tramas da autora Glória Perez: Barriga de Aluguel, De Corpo e Alma, O Clone, América e Caminho das Índias, além da minissérie Amazônia, De Galvez a Chico Mendes. Também esteve em folhetins como Torre de Babel e Salsa e Merengue.