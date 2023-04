Reprodução/Instagram 02.04.2023 Marcos Mion e o filho Romeo

Para comemorar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado neste domingo (2), a apresentador Marcos Mion compartilhou um vídeo em seu perfil anunciando um projeto junto ao seu filho, Romeo, que vive com o Transtorno do Espectro Autismo (TEA).

No vídeo, o apresentador deixou que pessoas autistas respondessem a pergunta: "Qual é o mundo ideal para você?".



"No Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, o melhor que eu tenho a fazer é passar a palavra para eles. Então, eu fiz a seguinte pergunta: qual é o mundo ideal para você? Responde, Romeozão", disse o apresentador, que estava ao lado do filho. O jovem respondeu: "É que todo mundo respeite os autistas". "Exatamente", concordou Mion.



Diversas pessoas autistas, entre crianças e adultos, responderam a pergunta feita pelo apresentador na sequência. Nas respostas, as 14 pessoas participantes pediram respeito e inclusão.

Na legenda da publicação, Marcos Mion escreveu: "Hoje é o dia que o mundo se une pra conscientizar. Mas que também se une para celebrar. O autismo merece, sim, ser celebrado! Porque com a celebração vem a aceitação, vem o olhar normativo. No ano em que chegamos na marca de 1 a cada 36 crianças de 8 anos dentro do espectro, esta data tem que ganhar mais força ainda! Não esqueça: se você não é autista, alguém muito próximo a você é".









