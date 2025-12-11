Érick Jacquin, de 61 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (10) para criticar a intercorrência de um voo. O jurado do "MasterChef Brasil", reality culinário, pegaria o voo de Guarulhos, mas afirma que não foi avisado do cancelamento.
"Eu sei que é o clima, sei que tem vento, sei também que tem muito avião saindo e decolando. Hoje [quarta], comprei mais uma passagem de tarde para Guarulhos, Porto Seguro. Chego no aeroporto, o painel mostra a foto 222. Chego para embarcar, me falam: 'o voo está cancelado'. Então, nem me vende uma passagem de avião", reclamou.
Jacquin pontuou que não foi notificado anteriormente. "Não me informam e deixam no painel, dentro do aeroporto, que o avião vai sair. Aí, a menina, lá na entrada, falou que vai cancelar", disse.
"Se eu sou funcionário, eu não trabalho na Latam. É uma vergonha trabalhar na Latam, porque a Latam não respeita seus clientes. Então, o RH da Latam, o marketing da Latam, devia trabalhar um pouco mais e a logística também. Vocês são péssimos. Sorte que não tem companhia que vem de fora do Brasil por vocês, se não, vocês estavam vazios e quebrados", finalizou.
Assista:
O iG Gente tentou contato com a LATAM para um pronunciamento sobre o relato de Érick Jacquin. Em nota enviada à reportagem, a companhia lamentou o ocorrido e explicou o que pode ser feito no momento.
Leia na íntegra:
"A LATAM Airlines Brasil alerta que há reflexos nesta quinta-feira (11 de dezembro) dos impactos meteorológicos registrados na sua operação no país, fato totalmente alheio ao controle da companhia. A LATAM precisou cancelar ou reprogramar voos desde quarta-feira (10 de dezembro) por condições climáticas adversas no estado de São Paulo, especialmente nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos.
Por isso, a LATAM orienta que o cliente consulte o status do seu voo antes de se dirigir ao aeroporto, e altere a sua viagem se necessário. Esse procedimento pode ser feito diretamente na seção Minhas Viagens do aplicativo LATAM ou diretamente no site latam.com. Caso o voo tenha sido afetado, o cliente poderá fazer alterações em seu voo por até um ano sem custo ou solicitar reembolso da passagem. O procedimento pelo aplicativo ou site é rápido, simples, e com as mesmas funções oferecidas no call center.
Hospedagem em São Paulo
Clientes que não residem em São Paulo e necessitem de acomodação por conta de voos afetados podem permanecer na fila para atendimento ou reservar seu hotel e transporte por meios próprios. Nesse segundo caso, o cliente deve guardar o seu comprovante de pagamento para que a companhia possa proceder com o reembolso. Basta escrever para a LATAM pelo WhatsApp (+56 9 68250850) e não é necessário fazer isso de imediato.
Voos que não foram cancelados entre 10 e 12 de dezembro
O cliente de voo com origem, destino ou conexão em São Paulo que não foi cancelado entre 10 e 12 de dezembro também pode alterar a data de sua viagem sem custo para viajar dentro dos próximos 15 dias. Essa alteração deve ser realizada antes da partida do voo original e é uma medida que ajuda a descongestionar os aeroportos e liberar assentos para quem realmente necessita viajar nestas datas.
A LATAM lamenta os transtornos causados por essa situação totalmente alheia ao seu controle e reforça o seu compromisso com a segurança em todas as suas operações e decisões".
Por que outros voos estão sendo cancelados no Aeroporto?
De acordo com informações obtidas pelo Último Segundo, do Portal iG, o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, registrou 46 novos cancelamentos de voos na manhã desta quinta-feira (11). Na noite anterior, quarta-feira (10), as condições climáticas levaram ao cancelamento de 88 pousos e 93 decolagens.
Segundo a Aena Brasil, administradora do terminal, as fortes rajadas de vento que ultrapassaram 90 km/h na quarta-feira (10), somadas ao reajuste da malha aérea, resultaram até agora em 46 cancelamentos nesta quinta-feira — sendo 31 chegadas e 15 partidas.