Shakira canta com filhos em show na Argentina e emociona público

Shakira cantou com Milan e Sasha durante apresentação em Buenos Aires, na Argentina, neste fim de semana e registrou o momento nas redes sociais. A participação das crianças ocorreu durante a turnê “Las Mujeres Ya No Lloran”, quando os dois subiram ao palco para cantar “Acróstico”, música dedicada aos filhos. O público reagiu com aplausos e transformou a cena em um dos pontos mais comentados do show.

A artista publicou vídeos e fotos do encontro familiar no Instagram. Shakira escreveu: “Buenos Aires, obrigado por este momento que durará para sempre. Foi mágico cantar com meus filhos e vê-los puxar a música que eles carregam dentro de si, enquanto vimos famílias inteiras também cantando e abraçando!”.

Milan e Sasha são filhos de Shakira com o ex-jogador Gerard Piqué e acompanharam parte da turnê mundial. A dupla apareceu ao lado da mãe no palco para cantar “Acróstico”, lançada em 2023 em homenagem aos dois.

O registro compartilhado pela artista emocionou os fãs. Internautas comentaram a sintonia da família no palco e a desenvoltura de Milan e Sasha ao cantar com a mãe. "Porque esse vídeo tem 3 horas?", brincou um internauta. Outro disse: "Shakira é muito foda! Que mulher e mãe maravilhosa". Um terceiro afirmou: "O vídeo mais lindo da Shakira, maravilhosa!"

Nova fase?

Shakira e Gerard Piqué teriam voltado a se falar diretamente após um hiato de três anos. O ex-casal estaria adotando uma postura mais cordial, com o objetivo de organizar a rotina dos filhos, Sasha e Milan, encerrando um período de silêncio, rusgas públicas e uma comunicação mantida apenas por intermediários.

A trégua representa uma mudança significativa desde 2022, ano da separação, marcado por acusações de infidelidade e pela exposição da nova namorada de Piqué, fatores que tornavam qualquer aproximação impossível. Na época, o irmão da cantora, Toninho, era o responsável por intermediar o contato entre os dois.

Segundo a revista Vanitatis, o clima mais apaziguado surgiu após a mudança de Shakira para Miami, onde ela vive com os filhos. A responsabilidade compartilhada pela criação das crianças teria aproximado o ex-casal novamente, permitindo um diálogo mais direto e objetivo.

A distância física auxiliou o ex-casal a mudar sua forma de comunicação, já que a vida pública na Espanha acabava pondo ainda mais lenha na fogueira. A mudança proporcionou um diálogo mais tranquilo e menos hostil, com foco no bem-estar das crianças.

Recentemente, Shakira deu sinais de que a relação com o pai de seus filhos estava menos hostil e chegou a fazer um elogio público ao jogador:

"O pai deles, diga-se de passagem, também é muito disciplinado, porque não se chega ao sucesso em nenhuma profissão de outra forma; disciplina é fundamental. Eles sabem que não há outro caminho. Se têm que se apresentar em algum evento, precisam ensaiar; se têm que fazer uma prova, precisam estudar. Não há outra maneira, isso é inegociável", disse a cantora.