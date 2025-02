Reprodução de frame do vídeo Waka Waka Waka Waka com Shakira

Shakira, aos 8 anos, sonhava em ser cantora. Aos 18, emplacou seu primeiro sucesso: “Pies Descalzos”. Aos 28, já era um sucesso internacional, sendo a primeira cantora sul-americana a liderar a lista Billboard Hot 100. E com 33 anos chegou ao auge global interpretando “Waka Waka”, na abertura da Copa do Mundo da Fifa de 2010, na África do Sul. O vídeo oficial dessa música, atualmente, tem mais de quatro bilhões (isso mesmo, bilhões) de visualizações no Youtube.

Nesta semana, Shakira está aqui no Brasil para alguns megashows: o primeiro, hoje (11/2), no estádio Nilton Santos, na zona norte do Rio de Janeiro; e na próxima quinta-feira (13/2) no estádio Morumbis, zona sul de São Paulo, ambos a partir das 21 horas.

Primeira visita

A cantora colombiana, nascida em Barranquilla, desembarcou pela primeira vez no Brasil em 1996, para a divulgação do seu CD “Pies Descalzos”, que já tinha atingido um milhão de cópias em todo mundo. Na oportunidade, fiz uma entrevista com ela e, desde aquela época, já se antevia a grande artista que iria se tornar. Perguntada se já esperava todo o sucesso que estava tendo com o disco, respondeu:

Eu tinha esperança de que meus discos ultrapassassem as fronteiras do meu país. Agora que isso aconteceu, vejo que realizei 50% do meu sonho. Mas falta a outra metade, que é transcender através do tempo.

Shakira completou que não poderia considerar aquele fenômeno de vendagem como um sucesso, “pois ele só pode ser considerado como tal quando um artista tem muitos anos de carreira”. Passadas quase três décadas, podemos dizer tranquilamente que ela conseguiu transcender no tempo e realizou os 50% restantes do seu sonho, tornando-se uma das artistas latinas de maior expressão.

Turnê mundial

Os dois shows em solo brasileiro fazem parte da turnê Las Mujeres Ya No Lloran (As mulheres já não choram), nome do seu mais recente álbum. Depois do Brasil, seguirá para Peru, Colômbia, Chile, Argentina, México e Estados Unidos.

A inspiração para essa obra veio logo depois do fim do seu casamento com Gerard Piqué, ex-jogador de futebol. O trabalho está marcado pela superação desse momento difícil, apontando para uma renovação pessoal e artística. Além das músicas do novo disco também haverá espaço para antigos sucessos como “Pies descalzos”, “Estoy Aquí”, “Waka Waka”, entre outros.

Quem for ao show, hoje no Rio de Janeiro, e na quinta, em São Paulo, terá a oportunidade de saber por que Shakira é considerada a rainha do pop latino, tendo vendido mais de 140 milhões de discos e ganhado mais de 400 prêmios.

