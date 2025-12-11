TV Globo/Instagram Amaury Lorenzo rebateu comentário capacitista após aparecer usando aparelho auditivo





Amaury Lorenzo, de 40 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (10) para responder a um comentário capacitista feito nas redes. O seguidor reagiu a um vídeo em que o ator aparece utilizando um aparelho auditivo, escrevendo: “Nem sabia que o Amaury estava ruim de ouvido. Tadinho”.

O ator, que já havia tornado público o diagnóstico de perda auditiva gradual, não deixou o ataque passar e respondeu de forma firme. “Ruim de ouvido é preconceito com a comunidade PCD, surdos que ouvem ou surdos. Não reproduza este estigma e violência. E não somos ‘tadinhos’. Tadinho é o ignorante que não tem conhecimento sobre a comunidade surda. Leia e melhore”, afirmou.

Após a repercussão, Amaury recebeu uma onda de apoio dos fãs, que fizeram questão de repudiar o comentário e demonstrar solidariedade. “Amaury, estamos com você”, escreveu um seguidor. Outra afirmou: “Uma pena que em pleno 2025 ainda tenhamos que nos deparar com pessoas tão ignorantes nas redes sociais.” Uma terceira completou: “Estaremos sempre aqui torcendo e te apoiando.”

Atualmente no elenco de "Três Graças", novela das 21h da TV Globo, Amaury Lorenzo tem se destacado na televisão desde que interpretou Ramiro em "Terra e Paixão", de Walcyr Carrasco. O personagem marcou a trajetória do ator ao viver um romance com Kelvin, interpretado por Diego Martins, relação que rendeu grande repercussão nas redes sociais pela química entre os dois.

A história do casal promete ganhar novos desdobramentos. A Globo pretende desenvolver a continuidade do romance em formato vertical, modelo adotado recentemente pela emissora para produções voltadas às redes sociais. O formato já foi utilizado em “Tudo Por Uma Segunda Chance”, disponibilizado nas plataformas digitais do canal.