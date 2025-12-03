Instagram Isabel Veloso volta à UTI após sinais de piora respiratória

Isabel Veloso, de 19 anos, retornou à UTI nesta quarta-feira (3) após sinais de piora respiratória, segundo atualização feita pelo marido, Lucas Veloso Borba. A influenciadora trata um Linfoma de Hodgkin desde os 15 anos e apresentou esforço respiratório acima do normal, o que motivou a transferência para acompanhamento intensivo.

No início da manhã, Lucas relatou que Isabel demonstrou melhora, mas a situação mudou horas depois. A atualização foi publicada nas redes, onde ele comentou a decisão da equipe médica e detalhou o momento que levou ao novo alerta sobre o estado da influenciadora.

Lucas afirmou que Isabel apresentou fome e disposição ao acordar, o que animou familiares. “Hoje de manhã a Isabel amanheceu bem. Pela primeira vez em dias, ela sentiu muita fome e comeu super bem, algo que nos encheu de esperança”, escreveu. O relato marcou o primeiro sinal positivo após uma sequência de dias instáveis.

A melhora, porém, durou pouco. Lucas relatou que médicos identificaram dificuldade crescente para respirar.

“Mas, ao longo da manhã, percebemos um sinal que nos preocupou: Ela estava com um esforço respiratório maior que o normal, como se o peito não conseguisse relaxar entre uma respiração e outra. Isso poderia levar a um cansaço do músculo respiratório, e o risco seria ele não aguentar, o que seria muito mais grave”, completou.

A equipe optou pelo retorno à UTI como medida preventiva. A decisão buscou garantir monitoramento contínuo e acesso imediato a intervenções. O marido explica que a transferência ocorreu por cautela e alinhamento com a equipe de saúde, que acompanha a evolução do quadro desde o início.

Segundo Luca, Isabel está em observação constante. “Ela está estável, bem assistida e em observação contínua. A saúde dela sempre vem em primeiro lugar. Continuamos aqui, firmes, com fé e amor. Obrigado por todas as orações e carinho de vocês”, finalizou.