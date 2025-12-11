Reprodução/ Instagram Isabel Veloso e Lucas

Lucas Borbas, de 26 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (10) para contar aos internautas que decidiu se mudar do antigo apartamento em que morava com Isabel Veloso, de 19.

Segundo ele, a decisão foi tomada em virtude do quadro delicado da influenciadora, internada em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde o início deste mês.





"Eu havia avisado que eu faria um vídeo sobre algumas decisões que vou ter que tomar depois de todo esse rebuliço que está acontecendo com a nossa família e com a Isabel no hospital. Uma das decisões que tomei foi em relação ao nosso apartamento em Cascavel", começou.

"Como todo mundo sabe, a Isabel está em Curitiba, está na UTI, está passando por um momento muito difícil. Nós aqui da família estamos muito preocupados, a gente fica com o coração muito apertado, e por conta disso e muitas outras coisas, em relação ao apartamento em Cascavel, eu resolvi sair", acrescentou.

Lucas admitiu que o imóvel tem muitas lembranças do casal, bem como do filho deles, o pequeno Arthur. No entanto, a mudança vai facilitar as visitas para Isabel no hospital.

"Eu sei que lá tem muita história minha e da Isabel, tem a história do neném, tem o quartinho do neném, sonhos, projetos, coisas que vocês mesmos viram e viam diariamente. Mas eu tomo essa decisão com muito aperto no meu coração. Porque não é fácil, é muito decisão difícil. Como todo mundo sabe, antes do transplante, a gente estava vivendo uma vida normal", lembrou.

"Por mais que seja nosso cantinho, por mais que a Isabel de uma hora para outra melhore, não é a mesma coisa", finalizou.

Relembre

Aos 15 anos, Isabel Veloso foi diagnosticada com um linfoma de Hodgkin. Desde então, faz tratamento contra a doença. No dia 27 de novembro, teve uma crise respiratória e foi internada. Teve uma melhora, foi para o quarto, mas piorou e precisou retornar à UTI, onde se encontra atualmente.

As últimas informações divulgadas pelo marido atestavam que ela havia contraído uma grave pneumonia. Antes disso, em outubro, Isabel chegou a passar por um transplante de medula óssea.



