Reprodução/Instagram Roberto Cabrini registra partida de aeroporto após mais de dez horas de espera

Roberto Cabrini registrou, nesta quarta-feira (10), que aguardou 10 horas para embarcar em um voo rumo ao Rio de Janeiro, onde participará do Prêmio AIB de Melhor Jornalista de 2025, promovido pela Associação de Imprensa do Brasil.

“Embarcando enfim para o Rio (10 horas de espera) para a Prêmio da AIB (Associação de Imprensa do Brasil) de Melhor jornalista de 2025 no hotel Sheraton”, escreveu o jornalista ao publicar foto dentro do avião.

LEIA TAMBÉM: Cabrini confronta riso de suspeito de matar gari a tiro

Premiação reconhece trabalhos jornalísticos

O Troféu AIB de Imprensa é organizado pela Associação de Imprensa da Barra da Tijuca com objetivo de incentivar, valorizar e contemplar produções jornalísticas divulgadas em diferentes plataformas.

A premiação também destaca profissionais de comunicação que se sobressaem em suas áreas de atuação.





Criado para reforçar o reconhecimento público à atividade jornalística, o prêmio reúne anualmente nomes de diferentes segmentos da imprensa. A iniciativa, segundo a asseciação, busca estimular práticas de excelência e ampliar a visibilidade de trabalhos considerados relevantes para o setor.