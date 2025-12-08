Reprodução/ Instagram @virginia @ogrupochocolate Virginia virou alvo de música

O Grupo Chocolate, em parceria com a Turma do Pagode, ganhou destaque nas redes sociais após lançar a canção “Alô, Virginia!”, em referência à influenciadora e ao body splash de baunilha vendido por ela na marca WePink.

Com mais de 53 milhões de seguidores, Virginia Fonseca aprovou a música neste fim de semana e surgiu cantando ela no Instagram.





Não demorou para que o perfil oficial dos músicos tivesse um aumento de engajamento em várias métricas. De 15 mil seguidores, eles agora têm 236 mil. Nesta segunda-feira (8), a ex-mulher do cantor Zé Felipe voltou a entoar versos da canção.





Conheça

Reprodução/ Instagram @ogrupochocolate Grupo Chocolate

Luiz Alberto, Léo Maia, Gabriel Rocha e Matheus Dias são os integrantes do Chocolate. O grupo foi formado há seis anos e soma mais de 70 milhões de streamings nas plataformas digitais.



Dentre as várias músicas já lançadas, destacam-se: "Virei Freguês", "Dói Mas Passa", "Ela é Ela", "Medo Ou Marra", "Compromisso Com Ninguém" e "Não Posso Ficar Nessa".

"Somos 4 pagodeiros de Porto Alegre! Temos 6 anos de história e estamos muito felizes que você está aqui lendo essa bio. Seja bem-vindo(a) ao nosso mundo, do jeito que a gente é, sem filtro mesmo", dizem eles no site oficial do grupo.

Os músicos ainda fizeram parcerias com outros nomes de peso na indústria fonográfica nacional. Alguns deles são: Grupo Louca Sedução, Grupo Vibração, Vitor Limma, Grupo do Bola, Pagode A5, Na Levada e Turma do Pagode.

Confira a letra de "Alô, Virginia":

"Eu tava quase esquecendo

Eu já não tava sofrendo

A minha vida vivendo

Até sentir o cheiro dela

O cheiro dela

E quando eu vejo já era

O coração acelera

Aquela mesma novela

É só sentir o cheiro dela

Uhhh

Eu juro que eu tentei ignorar

Eu fiz de tudo, mas não consegui

Agora eu vou ter que apelar

Alô Virginia

Me ajuda a esquecer essa menina

Cancela o body splash de Vanilla

Proíbe a mulherada de usar

Alô Virginia

Na hora que eu tô quase superando

Eu sinto esse perfume exalando

E aí me dá vontade de ligar".

Assista ao clipe:



