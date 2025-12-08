Virginia virou alvo de música
O Grupo Chocolate, em parceria com a Turma do Pagode, ganhou destaque nas redes sociais após lançar a canção “Alô, Virginia!”, em referência à influenciadora e ao body splash de baunilha vendido por ela na marca  WePink.

Com mais de 53 milhões de seguidores,  Virginia Fonseca aprovou a música neste fim de semana e surgiu cantando ela no Instagram.


Não demorou para que o perfil oficial dos músicos tivesse um aumento de engajamento em várias métricas. De 15 mil seguidores, eles agora têm 236 mil. Nesta segunda-feira (8), a ex-mulher do cantor Zé Felipe voltou a entoar versos da canção.


Conheça

Grupo Chocolate
Luiz Alberto, Léo Maia, Gabriel Rocha e Matheus Dias são os integrantes do Chocolate. O grupo foi formado há seis anos e soma mais de 70 milhões de streamings nas plataformas digitais.

Dentre as várias músicas já lançadas, destacam-se: "Virei Freguês", "Dói Mas Passa", "Ela é Ela", "Medo Ou Marra", "Compromisso Com Ninguém" e "Não Posso Ficar Nessa".

"Somos 4 pagodeiros de Porto Alegre! Temos 6 anos de história e estamos muito felizes que você está aqui lendo essa bio. Seja bem-vindo(a) ao nosso mundo, do jeito que a gente é, sem filtro mesmo", dizem eles no site oficial do grupo.

Os músicos ainda fizeram parcerias com outros nomes de peso na indústria fonográfica nacional. Alguns deles são: Grupo Louca Sedução, Grupo Vibração, Vitor Limma, Grupo do Bola, Pagode A5, Na Levada e Turma do Pagode.

Confira a letra de "Alô, Virginia":

"Eu tava quase esquecendo
Eu já não tava sofrendo
A minha vida vivendo
Até sentir o cheiro dela
O cheiro dela
E quando eu vejo já era
O coração acelera
Aquela mesma novela
É só sentir o cheiro dela
Uhhh
Eu juro que eu tentei ignorar
Eu fiz de tudo, mas não consegui
Agora eu vou ter que apelar
Alô Virginia
Me ajuda a esquecer essa menina
Cancela o body splash de Vanilla
Proíbe a mulherada de usar
Alô Virginia
Na hora que eu tô quase superando
Eu sinto esse perfume exalando
E aí me dá vontade de ligar".

Assista ao clipe:


