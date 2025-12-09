Reprodução/TikTok/brunnowferrari Bruno Ferrari e Elize Matsunaga

A imagem de um fã ao lado de Elize Matsunaga viralizou nas redes sociais na última segunda-feira (8). Um homem identificado como Bruno Ferrari postou um relato sobre como o encontro aconteceu e qual foi a reação de Elize ao pedido de foto. De acordo com Ferrari, ele encontrou a ex-detenta pelas ruas de Franca, em São Paulo.

"Tem muito comentário perguntando como cheguei nela e como a conheci. Eu estava em Franca e ela estava passeando na rua. Eu estava com minha tia e ela falou: 'Oi, meu sobrinho é super seu fã, será que ele poderia tirar uma foto com você?' Ela disse: 'Pode, claro!'", contou ele bastante entusiasmado após o encontro.

Ferrari também afirmou que ela foi bastante simpática após a abordagem.

"Ela foi super simpática e perguntou onde eu morava. Mas eu estava morrendo de medo, porque ela disse que adorava comer um veado ao molho de ervas. Brincadeiras à parte", disse o jovem.

Por fim, ele contou como se sentiu depois do encontro:

"Ela foi fofa, muito simpática comigo e com minha tia. Eu gelei, porque sou muito fã dela. Mas foi isso, deu certo e ela seguiu a vida dela", revelou Bruno Ferrari.

Após o relato, Elize segue levando uma vida reservada e bastante simples no interior paulista. Ela já havia sido vista anteriormente trabalhando como motorista de aplicativo, atividade que abandonou após a exposição pública.

De acordo com o fã, Elize estaria investindo em um negócio voltado para a confecção de roupas para pets, habilidade que ganhou destaque após vir à tona que detentas aprendiam corte e costura enquanto cumpriam pena em Tremembé. O mesmo ocorreu com Suzane von Richthofen, que também repercutiu nas redes ao viralizar com um ateliê virtual de produtos artesanais.

Relembre o caso

Reprodução Elize Matsunaga





Elize Matsunaga foi condenada pelo assassinato e esquartejamento do marido, Marcos Kitano Matsunaga, herdeiro do grupo Yoki Alimentos, morto em 2012. O crime chocou o Brasil pela brutalidade e pela ampla cobertura nacional.

A pena, de 19 anos e 11 meses, foi reduzida para 16 anos e 3 meses em 2019 pelo Superior Tribunal de Justiça. Atualmente, Elize cumpre liberdade condicional.