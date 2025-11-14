Instagram Gaby Spanic

Gaby Spanic passou por procedimentos estéticos em São Paulo após ser expulsa da “A Fazenda 17”. A atriz investiu em uma harmonização facial completa para rejuvenescer e recuperar traços que marcaram a personagem Paola Bracho, da novela "A Usurpadora".

A revitalização incluiu preenchimentos, ajustes no contorno facial e lifting. Gaby divulgou registros do antes e depois e exibiu uma aparência mais jovem, mudanças que chamaram atenção de seguidores.

Entre os procedimentos, destaca-se o lifting temporal. A técnica eleva a região das têmporas e cria efeito semelhante ao “fox eyes”.

Gaby também fez preenchimento labial para corrigir assimetria. A profissional responsável aplicou produto na linha da mandíbula para ampliar projeção e harmonizar o formato do rosto. A sessão de laser estimulador de colágeno encerrou o protocolo e buscou suavizar marcas e linhas finas.

A mudança estética repercutiu entre os fãs da atriz, que a compararam às versões de Paola e Paulina, personagens icônicas da novela mexicana. “Ficou divônica!”, escreveu uma internauta. “É a cara dela novamente!”, comentou outra seguidora.

Mudanças

Gaby confirmou recentemente mudança definitiva para o Brasil após saída conturbada do reality. A atriz foi retirada de “A Fazenda 17” depois de agredir uma participante com um tapa.

Nos stories, Gaby explicou que busca parcerias e oportunidades para trabalhar no Brasil. A artista disse que vive uma fase de recomeço e pretende construir trajetória em território brasileiro após a participação intensa no reality.