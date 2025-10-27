Gaby Spanic em
Reprodução/ Record TV
Gaby Spanic em "A Fazenda 17"

Desde que foi expulsa de "A Fazenda 17",  reality rural da Record TV, Gaby Spanic passou a ser alvo de boatos de que participaria da sequência de "Beleza Fatal", novela escrita por Raphael Montes para a plataforma HBO Max.

Procurada pela reportagem do  iG Gente, o serviço de streaming afirmou que não falará sobre o assunto por ora. "Neste momento, não comentaremos sobre o tema", diz.


Entenda

Conhecida pela interpretação das gêmeas Paola e Paulina, de "A Usurpadora",  Gaby Spanic se consolidou pela trajetória em folhetins mexicanos. No Brasil, grande parte dos títulos foram exibidos na emissora da família Abravanel.

A venezuelana virou alvo de boatos sobre uma suposta escalação para a segunda parte de "Beleza Fatal", defendendo uma vilã que auxiliaria Lola, papel de  Camila Pitanga, a se vingar de todos os personagens que armaram contra ela.

Ao que tudo indica, ela não deve participar da obra. A diretora Maria de Médicis chegou a ver a repercussão do tema em plataformas de interação virtual e reagiu com emojis de risada. "Eu amo a criatividade das pessoas", declarou ela no X, antigo Twitter.

Sequência

Raphael Montes não pretendia fazer uma sequência. Em março deste ano, quando  "Beleza Fatal" chegou ao fim, o autor argumentava que a obra tinha tido todos os desfechos esperados por ele. Contudo, a situação mudou meses depois.

O sucesso da narrativa, não apenas no Brasil, mas também em outros países, fez com que a HBO Max encomendasse uma nova leva de capítulos sobre a saga de Lola e Sofia (Camila Queiroz). O novelista  Silvio de Abreu deve retornar para o cargo de supervisor.

