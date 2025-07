Divulgação Christian Chávez





Christian Chávez, ícone da música pop latina e eterno integrante do fenômeno RBD, anunciou o retorno ao Brasil em 2026 com a turnê “Christian Chávez Para Siempre Tour”.

Durante sua passagem pelo Brasil, o cantor e ator fará 12 apresentações e celebra a conexão duradoura do artista com o público brasileiro, um dos mais fiéis de sua carreira.

Confira as datas:

23 de janeiro - Manaus

25 de janeiro - Belém

27 de janeiro – Recife

28 de janeiro – Fortaleza

29 de janeiro - Salvador

31 de janeiro - Brasilia

01 de fevereiro - Goiânia

06 de fevereiro - São Paulo

07 de fevereiro - Rio de Janeiro

08 de fevereiro - Belo Horizonte

09 de fevereiro - Porto Alegre

10 de fevereiro - Curitiba

A venda de ingressos começa, nesta quinta-feira, às 10h, no site do uhuu e pontos autorizados.

Turnê pelo Brasil

A “Christian Chávez Para Siempre Tour” foi idealizada para os fãs que viveram a era Rebelde e seguem acompanhando a carreira solo do artista até hoje.

Esta nova fase marca um reencontro emocional com seus admiradores. O artista mexicano promete uma experiência inesquecível, repleta de emoção, nostalgia e momentos marcantes.

Durante os shows, os fãs poderão vivenciar um formato mais íntimo e sensível do cantor, com produção repensada em teatros, setlist equilibrado entre hits da carreira solo e faixas da época de RBD, além de resgatar símbolos que marcaram sua carreira e apresenta surpresas que reforçam sua autenticidade em um espetáculo visualmente impactante e emocionante do início ao fim.

O nome da turnê e da faixa que dá título ao projeto — “Para Siempre” — têm lançamento previsto para cerca de dois meses antes do início dos shows. Essa nova música traz uma estética musical que remete à energia e ao romantismo conhecidos na era RBD, reforçando a ligação afetiva com o público em transição para esta nova fase solo, porém, com identidade própria e genuína. A canção servirá como grande elo narrativo da tour, ampliando a expectativa da experiência musical.

Christian sempre destacou sua ligação profunda com o Brasil, definindo o país como um “lugar seguro” e afirmando sentir-se em casa aqui. Esta turnê é um presente a essa paixão recíproca dos corações rebeldes: uma declaração de afeto e agradecimento aos fãs que caminharam com ele em todas as fases.