A influenciadora Vanessa Lopes utilizou as redes, na última segunda (16), para desabafar sobre as acnes que possui no rosto . Sobre o tema, a ex-BBB revelou que o tratamento tem afetado sua autoestima .



"Faz 27 dias que eu estou tomando Roacutan e esse é o estado da minha pele. É galera. É babado. Eu não aguento mais cara", contou ela. "Apesar de saber que vai passar, minha autoestima está lá embaixo", escreveu ela na legenda do vídeo que postou.

Após isso, a tiktoker registrou um momento dos amigos a consolando pelas acnes. "Amiga, isso tudo vai passar. Daqui a pouco você vai estar com a pele de bebê", aliviou uma colega da artista.

Vanessa Lopes possui mais de 15 milhões de seguidores apenas no Instagram. A dançarina se tornou nacionalmente conhecida após ter participado do Big Brother Brasil 24. A estadia da influenciadora na Casa Mais Vigiada do Brasil foi marcada por suas teorias da conspiração e a desistência após 11 dias no reality .

