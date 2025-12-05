Twitter/X/Instagram Raquel Brito comenta término de Davi e Mani: "Muito por trás"

O fim da relação entre Davi Brito e Mani Reggo voltou a repercutir após Raquel Brito comentar o assunto nesta sexta-feira (5). A irmã do campeão do BBB 24 afirmou que existe uma história não revelada por trás da separação.

A declaração foi feita durante o programa De Frente com Rico e Apoline, gravado no Rancho do Maia. O término do ex-motorista de aplicativo ocorreu semanas após o baiano vencer o reality. A influenciadora foi questionada se considera que Davi agiu de forma inadequada no fim da relação com Mani Reggo, em abril de 2024. Raquel não confirmou a avaliação e manteve o clima de mistério.

“Não. Pelo que eu sei, não. Há uma história muito por trás que o público ainda não conhece”, afirmou, sem avançar em detalhes. Em seguida, disse que não pretende rotular a postura do irmão. “Eu não vou dizer como mulher que ele foi escroto ou que não foi escroto”, falou, ao responder ao questionamento feito no programa.

A ex-peoa afirmou que outras pessoas também têm informações que não vieram a público. “Terceiros também. A história é muito grande e o público não sabe”, declarou, indicando que os bastidores envolveriam mais gente além da família.

Raquel repetiu a afirmação sobre a existência de fatos desconhecidos. “Há uma história aí, nos bastidores que ninguém sabe. A família conhece mais do que qualquer... Não é só a família não, terceiros também. Então é uma história muito grande que o público não sabe”.

Ela também comentou ataques que recebe na internet e disse recorrer a apoio jurídico. “Eu tenho 28 advogados à disposição. Você sabia que Ivete Sangalo não tem 28 advogados? Ivete Sangalo não precisa, eu preciso”, afirmou durante a conversa.

Raquel relatou que a exposição após o BBB aumentou críticas e cobranças. “Ela não é tanto atacada, ela é mais amada, a gente recebe mais ataque”, disse.