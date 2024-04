Reprodução A mãe do campeão do BBB 24 confirmou o encontro do casal

Nesta sexta-feira (19), Elisangela Brito acabou com o grande mistério envolvendo o fim do relacionamento de Davi Brito e Mani Rego. A mãe do campeão do BBB 24 confirmou que o casal se encontrou e passou a última noite em um hotel no Rio de Janeiro. Os dois, até o momento, não fizeram nenhuma postagem do encontro.



Em seu Instagram, ela publicou um vídeo esclarecendo mais detalhes da situação. "Recadinho de mainha para vocês! A saudade do filhão está grande, mas após cumprimento da agenda esse reencontro ocorrerá", escreveu na legenda.

"Bom dia, meus queridos, como vai vocês? Confesso que hoje minha pressão, já tem três dias, muito alta. Vou ali no hospital porque eu tô sentindo que não tô legal. Mas eu quero tranquilizar vocês, os seguidores da gente, da família do Davi, que Mani já esteve ali no hotel ontem. Davi, acredito que quando tiver um tempo, vai postar, mas eu já fiquei sabendo que ela já esteve no hotel, já falou pessoalmente", esclareceu.

"O pai do Davi também já viu o Davi. Só eu que não vi Calabreso ainda, mas eu sei que ele está cumprindo agenda. A gente tem que esperar, né? Mas vou ali ver minha saúde. Espero que vocês todos estejam em paz. Um dia de paz para vocês, que Deus cubra vocês com o sangue dele, né? E livre de todo o mal. É isso que eu desejo pra vocês, eu vou ali cuidar da saúde que eu não tô legal, viu? A pressão. Vamos ver o que aconteceu comigo aqui. Acho que o meu emocional foi abalado. Eu vou ali ver isso. Um beijo", acrescentou.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko