Instagram/Divulgação Influenciador Babal Guimarães é flagrado agredindo namorada em Maceió

O influenciador Babal Guimarães voltou a ser acusado de violência doméstica após câmeras de segurança registrarem, na madrugada de 28 de novembro, agressões contra a namorada, Karla Lessa, em frente a um condomínio em Maceió.

*O texto aborda temas sensíveis, como violência doméstica e violência contra a mulher, podendo desencadear reações diversas em algumas pessoas

Imagens divulgadas com pelo portal LeoDias nesta quinta-feira (4) mostram o momento em que Babal puxa Karla pelos cabelos, empurra a modelo e arremessa um objeto. A gravação circulou após ser enviada ao programa Fofocalizando, que também exibiu reações de familiares e influenciadores sobre o episódio.

No vídeo, o casal aparece discutindo na calçada antes do confronto físico. Em seguida, Babal segura a namorada pelos cabelos e a pressiona contra a parede. Karla tenta se afastar, mas ele insiste e joga um objeto na direção dela. O registro foi feito por uma câmera do condomínio e entregue ao portal LeoDias, que publicou a gravação ainda na manhã desta quinta.

O iG Gente entrou em contato com a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas para confirmar se há um boletim de ocorrência aberto sobre o caso, mas, até o momento, não obteve respostas.

Histórico inclui condenação e prisões anteriores



Babal Guimarães foi condenado, em janeiro deste ano, a 1 ano e 4 meses de prisão em regime aberto por agredir a ex-esposa Teresa Santos. A sentença determinava medidas como toque de recolher e comparecimento periódico à Justiça, descumpridas meses depois, o que levou à prisão do influenciador.

O influencer também já foi denunciado por Emily Garcia, que registrou boletim por violência doméstica em 2023. Antes disso, Teresa Santos já havia relatado episódios de agressão durante o casamento que durou dez anos.

Em resposta à repercussão do caso, Lucas Guimarães, irmão do influenciador e ex-marido de Carlinhos Maia, comentou o episódio no Fofocalizando e condenou a conduta. “Eu não sou Babal, sou Lucas Guimarães, um cara que ama as mulheres (...) Eu celebro as mulheres e não sou a favor de nenhum tipo de agressão, sacanagem ou covardia. Eu tenho vergonha do meu irmão”, afirmou.

Lucas também disse que não entendia a origem do comportamento violento do familiar. “Meu pai nunca agrediu minha mãe (...). A gente cresceu sem nunca ver um tio batendo na mãe ou na esposa. Não tivemos essa criação”, declarou ao comentar o afastamento de quatro meses entre os dois.

O influenciador ainda contou que sugeriu tratamento ao irmão. “Meu irmão, vai se internar, você é doente. Nenhum pai ou mãe merecem ver você batendo em uma filha”, afirmou ao vivo, destacando que não compactua com o comportamento reincidente de Babal.

Fala do influencer

A conta oficial de Babal no Instagram foi derrubada, com o influencer criando uma conta reserva para se pronunciar sobre o caso. O irmão de Lucas Guimarães afirma que "rejeita firmemente" as acusações e que está "cooperando plenamente com as autoridades" para o andamento do caso.

"Em relação aos recentes comentários e alegações de agressão, venho esclarecer que rejeito firmemente qualquer acusação dessa natureza. Estou cooperando plenamente com as autoridades e confio que todos os fatos serão devidamente apurados. Reitero meu compromisso com a verdade e com o respeito a todos os envolvidos. Peço que informações não verificadas não sejam disseminadas para evitar conclusões precipitadas".

Ele promete que trará novas informações quando o antigo Instagram for recuperado, onde possui milhares de seguidores.