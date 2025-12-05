Marina Ruy Barbosa de biquíni
Reprodução/ Instagram @marinaruybarbosa
Marina Ruy Barbosa de biquíni

Marina Ruy Barbosa, 30 anos, respondeu uma crítica sobre aparência nesta sexta-feira (5) no X, antigo Twitter. A atriz virou assunto após reagir com ironia a uma usuária que a chamou de feia.

Marina Ruy Barbosa rebate crítica após ser chamada de feia
Twitter/X
Marina Ruy Barbosa rebate crítica após ser chamada de feia


A polêmica começou quando uma internauta publicou uma opinião que gerou debate. “Me desculpem, mas acho a Marina Ruy Barbosa muito feia. Se ela não fosse ruiva, ninguém ia ligar”, escreveu a usuária.  A mensagem, no entanto, chegou à própria Marina.

Ao ver a publicação, Marina optou por uma resposta bem-humorada. A atriz ironizou o ataque e retomou uma antiga mudança de visual. “Eu também acho. Quando ficou loira perdeu toda beleza”, publicou a conta oficial da artista, junto de uma foto em que aparece com os cabelos loiros.

Comparação com Carla Diaz

Carla Diaz  afirmou nesta quarta-feira (3) que não vê motivo para comparações entre sua interpretação de  Suzane von Richthofen  e a atuação de Marina Ruy Barbosa na série "Tremembé". A declaração ocorreu após questionamentos sobre repercussões nas redes sociais, que levantou quem teria a interpretado melhor.

A fala foi dada ao Fofocalizando durante um evento em  São Paulo. A atriz viveu a personagem em três filmes lançados nos últimos anos. Carla interpretou Suzane na trilogia de longas que retrata o assassinato dos pais da jovem, caso que mobilizou o país no início dos anos 2000. Marina assumiu o papel na série "Tremembé", que aborda bastidores do presídio onde a ex-detenta cumpriu pena.

Questionada, Carla afirmou: “Para mim não existe comparação alguma, porque é um outro projeto. Eu fiz três filmes, a trilogia do caso Richthofen, que foram filmes que foram um sucesso mundial, foi uma sequência de filmes que as pessoas puderam me ver como artista de uma forma completamente diferente e muito desafiadora também por se tratar de um caso real”.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-12-05/marina-ruy-barbosa-rebate-critica-apos-ser-chamada-de-feia.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes