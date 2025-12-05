Virginia está namorando Vini Jr.
Reprodução/ Instagram/ TikTok
Um vídeo de  Vini Jr.,  jogador do Real Madrid, repercutiu entre os internautas nesta sexta-feira (5). Isso porque a postagem, na qual ele aparecia sem camisa pedalando, foi apagada logo depois.

Assista:

Em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter, parte da web especula que  Virginia Fonseca, a namorada do atleta, teria pedido para o companheiro apagar a publicação.


Em novembro, a  influenciadora chegou a dar uma "bronca" no namorado ao ver um clique em que ele aparecia descamisado. "Vai vestir uma camisa", comentou ela na ocasião.

"Me julguem, mas, para mim, foi a Virginia a responsável pelo Vini ter excluído o vídeo", disse uma internauta. "Eu estou com ela, sou ciumenta mesmo", prosseguiu uma segunda. "Gente, ele é bem grandinho, já pararam para pensar que talvez a Virginia não tenha relação com nada disso e ele próprio quis apagar?", questionou uma terceira.

Relembre

Virginia oficializou o romance com  Vini Jr. em novembro, após um affair marcado por um encerramento conturbado. No início de outubro, eles chegaram a colocar um fim na relação depois do vazamento de uma suposta traição do atleta.  

A influenciadora  Day Magalhães  havia vazado conversas íntimas com  Vini, que veio a público pedir desculpas para Virginia. Depois, eles se reconciliaram e compartilharam fotos juntos em Mônaco, confirmando que tinham decidido dar uma segunda chance ao romance.

Vini Jr. e Virgnia se beijam. Foto: Reprodução/ Instagram @virginia
Vini Jr. e Virgnia de mãos dadas. Foto: Reprodução/ Instagram @virginia
Vini Jr. e Virginia estão em Madri. Foto: Reprodução/ Instagram @virginia
Virginia foi surpreendida por Vini Jr.. Foto: Reprodução/ Instagram @vinijr
Vini Jr. organiza surpresa romântica para Virginia. Foto: Reprodução/ Instagram @vinijr
Virginia e Vini Jr.. Foto: Reprodução/ Instagram @vinijr.

Filhos

Virginia é mãe de  Maria Alice, Maria Flor  e  José Leonardo.  Os três são frutos da antiga relação da empresária com o cantor e compositor sertanejo  Zé Felipe.  Entre namoro e casamento, o ex-casal permaneceu junto por cinco anos e anunciou o divórcio em maio deste ano.

    Comentários
