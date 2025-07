Reprodução Instagram @marinaruybarbosa Marina Ruy Barbosa de biquíni

Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, compartilhou nas redes sociais um álbum de fotos. Famosa por seus papéis marcantes como mocinhas e vilãs em novelas da Globo, a atriz escolheu fugir do inverno no Brasil e curtir o clima quente das Ilhas Turcas e Caicos, no Caribe.



"Não há nenhum outro lugar onde eu preferia estar", escreveu a ex-ruiva como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 41 milhões de seguidores.

Em um dos cliques, a nova loira aparece com um biquíni na cor vinho. Já em outro registro, ela aposta em uma peça de banho preta. A cor amarela também foi uma das escolhas dela para os dias ensolarados.

Além das peças de banho, Barbosa apostou em acessórios para compor o look. Brincos, óculos de sol, pulseiras e anéis foram alguns dos itens usados por ela na ocasião.

Nos comentários da postagem, os fãs rasgaram elogios a ela. "Um cabelo hidratado não quer guerra com ninguém", brincou um. "Linda", destacou uma segunda. "Maravilhosa", disse uma terceira. "Belíssima", completou uma quarta.

Novo trabalho

Depois de anos dedicados às novelas brasileiras, Marina Ruy Barbosa está prestes a encarar um novo desafio em sua carreira. Agora loira, a atriz dará vida a Suzane von Richthofen na série nacional Tremembé, do Prime Video.

A produção, inspirada no caso real que chocou o Brasil, se passa na Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado — mais conhecida como Tremembé. A estreia está prevista ainda para este ano na plataforma de streaming.