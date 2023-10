Reprodução/Instagram - 15.10.2023 Marina Sena com biquíni infantil

A cantora Marina Sena surpreendeu os fãs em uma interação neste domingo (15). A artista de 27 anos apareceu usando um biquíni minúsculo amarelo e confessou ter comprado o item na sessão infantil de uma loja.

"No dia que o Djonga te citar numa música nóis conversa", escreveu Marina Sena em legenda do vídeo que circulou nas redes sociais. Ela é citada na faixa Fumaça. "Disco novo tá o creme", adicionou ela do projeto do rapper mineiro.

No registro, ela dança usando um biquíni amarelo e um shortinho azul e rosa. "Véi, ela com biquíni de uma criança de 10 anos", percebeu um internauta, que recebeu a resposta de Marina: "É mesmo. Eu comprei na sessão infantil real."

é mesmo kkkk eu comprei na sessão infantil real — Marina Sena (@amarinasena) October 15, 2023

A resposta alegrou os seguidores. "Diva, máximo respeito ao peitinho pequeno", "Sabia! Nem um biquíni pp é desse tamanho" e "Não julgo, já fiz o mesmo" foram algumas das reações dos internautas.

