Instagram Juliette cai ao pilotar moto de R$ 140 mil e publica vídeo do momento

Juliette publicou nesta quinta-feira (4) um vídeo em que aparece caindo ao pilotar a moto que ganhou de aniversário. A influenciadora completou 36 anos na quarta-feira (3) e recebeu uma BMW S 1000 RR, avaliada em R$ 140 mil, presente do noivo, Kaique Cerveny.

A campeã do BBB21 ganhou o veículo de aniversário do noivo, Kaique Cerveny, na última quarta-feira (3) pic.twitter.com/yzyEpmftDr — iG (@iG) December 4, 2025

Nas imagens, Juliette aparece perdendo o equilíbrio com a moto recém-chegada. “Inaugurando a moto”, escreveu ao divulgar o conteúdo nas redes. A artista foi amparada por um segurança logo após a queda. A influenciadora explicou que não sofreu ferimentos e tratou o episódio com bom humor.

Kaique preparou a entrega da moto na porta da casa da artista, no Rio de Janeiro. Ele acelerou o veículo para surpreender a aniversariante e compartilhou a homenagem nas redes.

“Você merece o mundo amor! Tenho a sorte de ter conhecido uma mulher tão incrível e de construir uma vida ao seu lado! Eu amo te ver feliz, e farei o meu melhor sempre pra isso! Parabéns, amor! Te amo”, escreveu Kaique ao publicar o presente.

Juliette e Kaique assumiram o namoro em dezembro de 2023. O atleta pediu a cantora em casamento em um jantar antecipado para comemorar os 35 anos da artista. O casal oficializou a relação com fotos publicadas nas redes sociais.