Juliette publicou nesta quinta-feira (4) um vídeo em que aparece caindo ao pilotar a moto que ganhou de aniversário. A influenciadora completou 36 anos na quarta-feira (3) e recebeu uma BMW S 1000 RR, avaliada em R$ 140 mil, presente do noivo, Kaique Cerveny.
Nas imagens, Juliette aparece perdendo o equilíbrio com a moto recém-chegada. “Inaugurando a moto”, escreveu ao divulgar o conteúdo nas redes. A artista foi amparada por um segurança logo após a queda. A influenciadora explicou que não sofreu ferimentos e tratou o episódio com bom humor.
Kaique preparou a entrega da moto na porta da casa da artista, no Rio de Janeiro. Ele acelerou o veículo para surpreender a aniversariante e compartilhou a homenagem nas redes.
“Você merece o mundo amor! Tenho a sorte de ter conhecido uma mulher tão incrível e de construir uma vida ao seu lado! Eu amo te ver feliz, e farei o meu melhor sempre pra isso! Parabéns, amor! Te amo”, escreveu Kaique ao publicar o presente.
Juliette e Kaique assumiram o namoro em dezembro de 2023. O atleta pediu a cantora em casamento em um jantar antecipado para comemorar os 35 anos da artista. O casal oficializou a relação com fotos publicadas nas redes sociais.