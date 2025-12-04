Prime Video Carla Diaz abre jogo após comparação com Suzane de Marina Ruy Barbosa

Carla Diaz afirmou nesta quarta-feira (3) que não vê motivo para comparações entre sua interpretação de Suzane von Richthofen e a atuação de Marina Ruy Barbosa na série "Tremembé". A declaração ocorreu após questionamentos sobre repercussões nas redes sociais, que levantou quem teria a interpretado melhor.

A fala foi dada ao Fofocalizando durante um evento em São Paulo. A atriz viveu a personagem em três filmes lançados nos últimos anos. Carla interpretou Suzane na trilogia de longas que retrata o assassinato dos pais da jovem, caso que mobilizou o país no início dos anos 2000. Marina assumiu o papel na série "Tremembé", que aborda bastidores do presídio onde a ex-detenta cumpriu pena.

Questionada, Carla afirmou: “Para mim não existe comparação alguma, porque é um outro projeto. Eu fiz três filmes, a trilogia do caso Richthofen, que foram filmes que foram um sucesso mundial, foi uma sequência de filmes que as pessoas puderam me ver como artista de uma forma completamente diferente e muito desafiadora também por se tratar de um caso real”.

A atriz afirma que há diferenças de proposta, formato e momento das obras. Ela explicou que a discussão não reflete o trabalho realizado nas duas frentes e que cada produção carrega objetivos próprios.

Carla também revelou que recebeu convite para repetir o papel na série da HBO Max, mas recusou para seguir novos caminhos na carreira. Ela explicou que considerou encerrado o ciclo com a personagem após o impacto da trilogia.

A artista elogiou Marina pela atuação na nova produção. “Parabenizo muito a Marina, que é uma artista maravilhosa. Então eu acho que, da minha parte, jamais existiria uma comparação. Pelo contrário, acho que são produções diferentes, em épocas diferentes, e todas têm que ser enaltecidas”, completou.