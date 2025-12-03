Reprodução Instagram Juliette ganhou moto BMW do noivo, Kaique Cerveny

A cantora e ex-BBB Juliette Freire, que completa 36 anos nesta quarta-feira (3), ganhou uma surpresa de tirar o fôlego logo cedo. Seu noivo, o atleta de crossfit Kaique Cerveny, apareceu na porta de sua casa, no Rio de Janeiro, pilotando uma BMW S 1000 RR, modelo avaliado em cerca de R$ 140 mil, para presenteá-la no aniversário.

O momento foi registrado pelo próprio atleta, que fez questão de compartilhar uma declaração apaixonada para a artista. “Você merece o mundo, amor! Tenho a sorte de ter conhecido uma mulher tão incrível e de construir uma vida ao seu lado! Eu amo te ver feliz, e farei o meu melhor sempre pra isso! Parabéns, amor! Te amo”, escreveu Kaique.





Nos comentários, fãs do casal reagiram com suspresa em relação ao valor do presente dado pelo crossfiteiro. "Tô chocada que ele deu uma moto pra ela", disse uma seguidora. "Juliette é a única pessoa que eu conheço que venceu no jogo e no amor", brincou outra, fazendo referência ao 'BBB'. Já uma terceira, escreveu: "Ju, você merece tudo isso e mais um pouco".

Já Juliette, comentou na publicação fazendo uma declaração ao noivo. "Te amo", escreveu ela, que ainda completou com uma sequência de emojis de coração.

Juliette e Kaique assumiram o relacionamento em dezembro de 2023 e, desde então, dividem com os fãs momentos importantes da rotina do casal. A relação deu um passo marcante quando Kaique pediu a cantora em casamento durante um jantar antecipado para comemorar os 35 anos dela, agora, celebrado oficialmente com um presente para lá de especial.