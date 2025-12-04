Instagram Thaila Ayala posa de topless e recebe elogios de Renato Góes em vídeo

Thaila Ayala posou de topless enquanto tomava sol nesta quinta-feira (4), em registro publicado pelo marido, o ator Renato Góes, no Instagram. A atriz, de 39 anos, apareceu relaxando em uma espreguiçadeira próxima à piscina.

A atriz, de 39 anos, apareceu relaxando em uma espreguiçadeira próxima à piscina pic.twitter.com/3lvCrgSksP — iG (@iG) December 4, 2025

O conteúdo divulgado por Renato foi gravado com estética vintage e mostrou o clima de tranquilidade do cenário. A filmagem exibiu a praia ao fundo, Thaila renovando o bronze e o ator lendo embaixo do guarda-sol.

No vídeo, Thaila aparace de topless, com foco no ambiente praiano e na rotina de lazer. Seguidores comentaram o carinho entre os dois. Os comentários incluíram elogios ao registro e ao clima familiar. “Colecionando momentos. Que família linda e abençoada”, escreveu um seguidor. Outra pessoa destacou o bem-estar transmitido pelo vídeo ao afirmar: “Ricos de amor e saúde”. O cantor GMeyer também comentou e classificou o momento como “Finesse pura”.

Novo trabalho em "Zootopia 2"

A poucos dias da estreia de Zootopia 2, o Portal iG conversou com Danton Mello e Thaila Ayala, que dão voz aos novos personagens da sequência da Disney. Eles se juntam a Rodrigo Lombardi e Monica Iozzi, intérpretes de Nick Wilde e Judy Hopps, que retornam ao elenco nacional.

No filme, Thaila dá voz a Dra. Fuzzby, uma "quokka" que trabalha como terapeuta dos oficiais do Departamento de Polícia de Zootopia. Durante o bate-papo, ela contou que o convite da Disney acabou tocando diretamente a sua relação com a sua “criança interior”.

"Pra mim, quando eu fui trabalhar com eles agora no final do ano, eu me emocionei demais [...] de poder ver aquela criança lá do interior, que só olhava pra televisão, era fissurada pelos filmes, pela televisão, desde pequena, e falar, caraca, olha onde eu tô!"

