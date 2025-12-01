Reprodução/ Instagram @danielcady Daniel Cady é ex-marido de Ivete Sangalo

Daniel Cady, de 40 anos, surpreendeu os internautas ao posar sem camisa e mostrando os músculos do braço. A postagem vem logo após o anúncio do divórcio com Ivete Sangalo, de 53.

Reprodução/ Instagram @danielcady Daniel Cady sem camisa

O nutricionista exibiu o físico definido em meio à natureza. "Agro fitness", escreveu como legenda da publicação, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 2,6 milhões de seguidores.





No vídeo, Daniel surge suado depois de um treino, mostrando tanto os bíceps quanto o abdômen. Esta foi a primeira postagem pessoal do ex-marido de Ivete desde que a separação veio à tona, na última quinta-feira (25).

Relembre

O ex-casal anunciou o divórcio nas redes sociais. "Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós", começa a nota.

"Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento", completa.

Por fim, tanto a cantora quanto o nutricionista pedem privacidade para lidar com a separação. "Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos", conclui o comunicado.

Veja como foi o início

Ivete e Daniel se conheceram na Baía de Todos-os-Santos. Inicialmente, a cantora e compositora contratou o nutricionista para montar os cardápios dela. A baiana já relatou que tentou resistir ao romance, pois ele trabalhava para ela.

Contudo, os dois se aproximaram cada vez mais e decidiram engatar um namoro em 2009. No mesmo ano, eles tiveram o primogênito Marcelo e ficaram juntos pelos próximos 17 anos, encerrando o casamento em 2026.



