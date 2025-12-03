Reprodução/Instagram/@fernandapaesleme Fernanda Paes Leme aluga Casa da Figa

Fernanda Paes Leme disponibilizou sua casa em Santo Antônio Além do Carmo, um dos bairros mais aclamados de Salvador, Bahia, para aluguel. O imóvel, batizado de Casa da Figa, é um casarão histórico totalmente reformado, com piscina de borda infinita e uma vista exuberante para a Baía de Todos-os-Santos.

Em diversas entrevistas, Fernanda reforçou que o local é um grande refúgio para ela e sua família, onde costumam recarregar as energias e aproveitar o clima soteropolitano. A ideia de disponibilizar o espaço busca oferecer uma opção de hospedagem única na cidade. A diária está com preço médio de R$ 6 mil.

"Este é um refúgio para onde eu e minha família vamos quando queremos recarregar as energias e aproveitar Salvador. Estou muito feliz de que, agora, ela também será uma opção para outras pessoas que visitam uma das minhas cidades favoritas, seja durante eventos como o Carnaval, quando a cidade bomba, ou para um fim de semana relax fora de temporada", revelou a famosa sobre o imóvel.

Com projeto do arquiteto Adriano Mascarenhas, a Casa da Figa conta com varanda, quatro suítes, cozinha equipada e capacidade para oito hóspedes. O espaço mescla sofisticação a uma decoração pensada pela própria atriz, que manteve sua coleção de figas, inspiração central para a casa.





Localizada em frente ao Convento do Carmo, a casa está próxima a cafés, brechós e ateliês que retratam a alma artística do baiano. Em falas anteriores, Fernanda reiterou que fez questão de pensar em cada detalhe da decoração para transmitir a energia de Salvador e disse se sentir feliz sempre que visita o casarão.

Sobre a Fernanda Paes Leme

Fernanda Paes Leme é uma apresentadora e atriz brasileira. Em 1998, estreou no seriado Sandy & Júnior, da TV Globo, interpretando a extravagante Patty, a antagonista engraçada da trama, que sempre se dava mal em suas armações.

Durante essa época, foi convidada para viver Íris em Laços de Família e chegou a ser considerada para protagonizar Presença de Anita. No entanto, foi impedida pela direção de deixar o seriado para assumir esses papéis. Em 2003, estreou em sua primeira novela, Agora É que São Elas.

Em 2005, fez sucesso ao interpretar sua primeira personagem dramática, Rosário, em América. Atuou ainda em produções de destaque como Desejo Proibido, Paraíso, Insensato Coração e Salve Jorge.

Ao lado de Giovanna Ewbank, Fernanda iniciou a apresentação do podcast Quem Pode, Pod. Desde 2024, ela também apresenta o podcast Grande Surto. A atriz e apresentadora faz reflexões sobre temas do mundo atual, sempre recebendo convidados diversos, que enriquecem as discussões.



