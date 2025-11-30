Instagram/@paollaoliveirareal Paolla Oliveira mostra samba no pé ao lado de Aline Maia

A atriz Paolla Oliveira e a coreógrafa Aline Maia compartilharam neste domingo (30) um vídeo exibindo todo o gingado ao som do samba, em homenagem antecipada ao Dia Nacional do Samba, celebrado em 2 de dezembro.

A atriz Paolla Oliveira e a coreógrafa Aline Maia compartilharam neste domingo (30) um vídeo exibindo todo o gingado ao som do samba, em homenagem antecipada ao Dia Nacional do Samba, celebrado em 2 de dezembro. pic.twitter.com/ymfMPVZEbq — iG (@iG) November 30, 2025

Na legenda, Aline Maia exaltou a força e a essência do ritmo:

“O Brasil tá hype, disputado no mapa, mas o samba já era quente antes de virar desejo. Samba não posa: acontece. Pulsa feito tantã e tamborim anunciando que aqui tudo é vivo, imperfeito e bonito”.

Ela também aproveitou para agradecer a parceria da atriz:

“Ficou linda nossa homenagem ao Dia Nacional do Samba, Paolla. Foi uma honra dividir com você, obrigada por todo suporte e carinho, você é luz. Que prazer imenso foi o meu de poder te conhecer de pertinho. Que sonho, meus amigos. Estou muito feliz!”

O vídeo foi gravado com as bandeiras do Samba da Volta, roda de samba tradicional do Rio de Janeiro. Entre os comentários, famosos destacaram a performance das artistas:

Nos comentários, famosos também elogiaram a performance. Rebeca Andrade escreveu “Perfeitas”, enquanto Lucas Leto declarou “Amo vocês!”. Barbara Reis destacou “Que coisa mais linda”, e Maria Joana completou com “Ai que maravilhosasssss”. Ingrid Gaigher também entrou na onda de elogios: “Chiqueeeee”.