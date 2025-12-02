Instagram Vittor Fernando faz primeira saída pública após ser baleado no Rio

Vittor Fernando, de 30 anos, saiu para passear pela primeira vez após ser baleado em uma tentativa de homicídio no Rio de Janeiro em 24 de outubro. Na madrugada desta terça-feira (2), o influenciador registrou a volta às atividades externas ao lado do namorado, Gabriel Fuentes, de 28 anos, também ferido no ataque.

O conteúdo foi publicado no perfil de Vittor no Instagram, que mostrou a rotina de adaptação durante a recuperação. As gravações mostram a dificuldade para se locomover em uma cadeira de rodas, o processo para usar o elevador do prédio e o deslocamento até um shopping de São Paulo.

Ainda em reabilitação, Vittor explicou os desafios da primeira tentativa de passeio. “Vou mostrar a dificuldade que é entrar no elevador. Tem todo um trâmite. O elevador aqui do meu prédio é muito pequeno”, afirmou. “Está tendo que prender a respiração?”, perguntou ao namorado, já dentro da cabine. Gabriel respondeu que sim.

O casal contou com a ajuda de uma amiga, que registrou Gabriel conduzindo Vittor na cadeira de rodas até o carro de aplicativo. A cadeira teve de ser acomodada com esforço no porta-malas. Já no shopping, eles assistiram ao filme Wicked: Parte 2 e compraram guloseimas na bomboniere.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que Vittor e Gabriel foram vítimas de uma tentativa de homicídio. “Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas pararam em um posto de combustíveis para lanchar quando um homem não identificado se aproximou e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o veículo em que estavam”, afirmou o órgão.

“Em seguida, o agressor reapareceu em uma rua próxima e voltou a atirar. Um dos homens foi atingido de raspão e o outro teve um ferimento na perna. Mesmo com o carro danificado, as vítimas conseguiram dirigir até o posto, na Via Dutra, onde pediram socorro a populares”, completou a SSP. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Queluz, que requisitou perícia.

O atentado ocorreu quando os dois voltavam do Rio para São Paulo. Vittor é um dos maiores criadores de conteúdo do TikTok no Brasil, enquanto Gabriel ficou conhecido pelo trabalho em Malhação e por participações no cinema e em plataformas de streaming. O casal assumiu a relação no início do ano e fez a última aparição pública em um baile de Halloween em 18 de outubro, em São Paulo.