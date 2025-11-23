Instagram Vittor Fernando relata atentado e desabafa após ser baleado: ‘Vi a morte de perto’

O influenciador Vittor Fernando, de 27 anos, pediu o fim das especulações sobre o ataque sofrido por ele e pelo namorado, Gabriel Fuentes, em outubro, em Itatiaia, no Rio de Janeiro. O criador de conteúdo voltou às redes neste sábado (22) e afirmou que enfrenta recuperação física e emocional após a tentativa de homicídio, motivo pelo qual cobrou responsabilidade diante das teorias que circulam na internet.

No segundo vídeo publicado desde o atentado, divulgado originalmente na última quinta-feira (20), Vittor detalhou o impacto do caso e mencionou que comentários sem fundamento prejudicam o andamento da investigação. O influenciador disse que o assunto envolve risco e classificou a divulgação de versões falsas como prática que agrava um momento já traumático.

“Eu precisei vir aqui falar com vocês porque, nos últimos dias, eu, Gabriel e minha família estamos passando por um momento muito delicado. Eu fui vítima de um ataque grave, que poderia ter tirado minha vida. Ainda estou me recuperando fisicamente e emocionalmente de tudo o que aconteceu. Tem sido muito difícil ver pessoas que não me conhecem, que não sabem da nossa realidade, fazendo suposições e espalhando comentários ofensivos, como se eu tivesse feito algo pra merecer o que aconteceu”, escreveu na legenda.

O influenciador também condenou publicações que, segundo ele, ultrapassam limites. “Eu jamais exporia ninguém e jamais faria algo que justificasse qualquer tipo de violência. Sei que a internet vira um palco de opiniões, mas existe um limite — principalmente quando essas falas machucam, me colocam em risco, colocam o Gabriel em risco, colocam minha família em risco e ainda atrapalham um caso que está sendo investigado pela polícia. A partir de agora, tudo que ultrapassar esse limite será tratado pelo meu jurídico, para que isso não continue e pra que eu possa focar na minha recuperação. Obrigado a todos que têm mandado apoio. Isso tem feito diferença. Obrigado mesmo”, finalizou.

Influenciador critica teorias espalhadas após o atentado

Em vídeo de quase dez minutos, Vittor afirmou que esta foi a última vez que falou sobre o caso. Ele diz que passou quase um mês internado após o ataque e destacou que as polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo foram acionadas imediatamente.

“Eu confio muito na polícia. Tanto a do Rio quanto a de São Paulo foram as primeiras acionadas quando tudo aconteceu. Eles me tranquilizaram dizendo que não foi um crime encomendado”, disse.

O influenciador criticou teorias que envolvem sua família e lamentou que o caso seja usado para gerar engajamento nas redes. “Isso, além de cruel, é criminoso. Pessoas estão inventando histórias absurdas para ganhar views e likes”, afirmou. O influenciador diz que informações equivocadas surgiram na internet e não partiram dele.

Vittor também comentou a região onde ocorreu o ataque, apontada pela polícia como área dominada por facções. “É muito injusto ver pessoas sensacionalizando uma história que já é traumática. Eu queria viver nesse Brasil onde ninguém é baleado ao entrar numa rua errada. Isso acontece no país todo”, disse.

Ao encerrar o relato, ele pediu respeito. “Espero que isso nunca aconteça com você ou com alguém da sua família. Eu sobrevivi, mas continuo superando tudo isso. A polícia está investigando. É só o que importa. Eu vou focar na minha recuperação, na minha família e no amor.”

A SSP informou que Vittor e Gabriel foram vítimas de tentativa de homicídio na madrugada de 24 de outubro. O boletim registra que eles estavam em um posto de combustíveis quando um homem se aproximou e fez vários disparos contra o carro. O agressor ainda reapareceu em outra via e voltou a atirar. Um dos artistas foi atingido de raspão e o outro teve ferimento na perna. Eles conseguiram dirigir até a Via Dutra, onde receberam ajuda e foram socorridos por equipes policiais.