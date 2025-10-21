Instagram Vittor Fernando apaga fotos de fantasia de Fofão após ameaça judicial

O influenciador Vittor Fernando afirmou nesta segunda-feira (21) ter recebido uma ameaça de processo por usar uma fantasia inspirada no personagem Fofão durante um baile de Halloween da Sephora. O conteúdo, publicado nas redes sociais no fim de semana, foi apagado após a família de Orival Pessini , criador do personagem, contestar o uso da imagem.

Em publicação no Instagram, Vittor explicou que criou a fantasia como homenagem ao ícone da televisão brasileira. O influenciador explicou que chegou a recusar publicidades enquanto estava caracterizado para evitar infringir direitos autorais.

“ Eu não usei o personagem para nenhum fim lucrativo, porque eu sabia que não podia. Neguei várias sondagens de publicidade de marcas que estavam querendo ativar comigo, porque eu sabia que eu estava fazendo um personagem que tem direitos autorais e que eu não poderia ganhar dinheiro em cima disso ”, declarou Vittor.

O influenciador afirmou que recebeu mensagens pelo Instagram e por e-mail após divulgar o vídeo. Segundo ele, os profissionais que o ajudaram a desenvolver a fantasia também foram ameaçados judicialmente, caso o conteúdo não fosse retirado do ar.

No Instagram, Vittor publicou um novo vídeo para “ encerrar o assunto ”. Ele disse que pesquisou sobre direitos autorais antes da caracterização e que a ideia era apenas prestar uma homenagem. O ator reforçou que não teve nenhuma intenção comercial ao usar o figurino.

“ Eu quis homenagear uma figura brasileira e me divertir com o Halloween. Não quero me desgastar com um processo ”, completou.