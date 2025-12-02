Reprodução/ Record TV Dado Dolabella no "Domingo Espetacular"

Dado Dolabella, de 45 anos, criticou o tratamento dado a homens em disputas familiares durante participação no simpósio do Instituto de Defesa dos Direitos do Homem, o IDDH, no sábado (29), em evento que debateu alienação parental e denúncias falsas. O ator afirmou que o encontro busca “dar voz” a quem enfrenta esse tipo de acusação.

Nas redes sociais do ator e do IDDH, Dado é apresentado como “figura pública vítima de falsas acusações”. O campeão da "A Fazenda" comentou ataques que atribuiu à imprensa e destacou a falta de apoio a homens em conflitos judiciais.

Dado Dolabella afirmou que enfrentou momentos difíceis e se tornou alvo de críticas. “Eu enxergo o quão vítima eu fui sem saber que tava sendo vítima”, disse. O ator declarou que homens não recebem orientação adequada sobre direitos. “A gente não tem rede de apoio, a gente não tem um sistema que eduque, a gente não tem nada.”

O ator também reclamou de repressão emocional. “O homem, se ele demonstra dor, é um sinônimo de fraqueza”, disse. Para ele, o simpósio funciona como espaço de acolhimento ao tratar do tema e incentivar debates entre participantes.

O Instituto de Defesa dos Direitos do Homem Brasil apresentou Dolabella como exemplo de figura afetada por acusações. O vídeo cita temas como alienação parental e denúncias falsas e destaca o ator como alguém que “tem sido vítima” desses casos, fazendo alusão aos casos de agressão contra mulheres que o ator é acusado.

Dado afirmou que o encontro busca equilíbrio em discussões judiciais. “O símbolo da justiça é uma balança, né? E se a balança tá pesando mais para um lado, não vai ter justiça”, declarou. Ele defendeu ampliação do debate para que homens tenham espaço e apoio institucional.

O artista participou de painéis do simpósio e disse que pretende aprofundar conhecimentos sobre o assunto. O vídeo ainda registra brincadeiras com a torcida do Flamengo no mesmo dia do evento, quando Dolabella comentou a partida do time na Libertadores.

O simpósio do IDDH reuniu participantes interessados em discutir desigualdades percebidas em disputas familiares. O instituto defende que o evento busca criar ambiente para troca de experiências entre homens que relatam situações semelhantes às mencionadas por Dado Dolabella.