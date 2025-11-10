Reprodução/Instagram/@dadodolabella Dado Dolabella emite comunicado oficial sobre acusação de agressão

A polêmica entre Dado Dolabella e a ex-namorada Marcela Tomaszewski ganhou novos desdobramentos neste domingo (9). O ator voltou às redes sociais para negar as acusações feitas pela modelo e publicou áudios e vídeos que, segundo ele, mostram outra versão da briga.

"Diante de tanta mentira, de tanta acusação absurda, eu estou aqui pra falar toda a verdade", afirmou o ator em uma gravação publicada em seu Instagram. Nas imagens, é possível vê-lo ao lado de Marcela, que aparece bastante irritada e chega a dar um tapa no celular do ator.

Em outro trecho, Dado mostra o rosto com marcas de ferimentos e alega ter sido agredido por Tomaszewski. Ele também divulgou um áudio em que é possível ouvir uma voz atribuída a Marcela, na qual ela comenta ter ameaçado um antigo namorado com uma faca.

"Eu falei assim: 'ou tu fica quieto, ou eu vou enfiar a faca em ti'. E aí eu mandei ele pra fora da minha casa", dizia o conteúdo gravado.





Marcela, por sua vez, afirmou ao jornalista Léo Dias que mudou sua versão e que levará o caso ao Ministério Público. “Eu menti pra proteger alguém que eu achava que mudaria, mas agora eu vou denunciar”, declarou a miss. Segundo ela, a mãe também será ouvida novamente e manterá o depoimento em que afirma ter presenciado a agressão.

"Minha mãe é testemunha, também foi chamada para depor novamente e disse que vai manter a versão de que a filha dela, infelizmente, apanhou. Porque foi o que ela viu. Nenhuma mãe quer ver isso", finalizou.

A advogada Mara Damasceno, que representa o ator, reiterou que as provas serão apresentadas à Justiça e que busca esclarecer o ocorrido.

"Reafirmo meu repúdio à violência e minha confiança na Justiça. A verdade será demonstrada nos autos e aqui, com responsabilidade", concluiu Dado.