Instagram Carol Castro posa de biquíni e aproveita descanso em João Pessoa

Carol Castro publicou fotos de descanso em João Pessoa, na Paraíba, nesta terça-feira (2), e mostrou momentos na praia e entre amigos. A atriz de 41 anos visitou a cidade para apresentar o espetáculo "A Manhã Seguinte" e comemorou a pausa entre compromissos profissionais.

Na legenda da publicação, a atriz da Globo escreveu: “Ahhh, João Pessoa, que lugar mágico! Fui tão feliz nesses dias: praia, natureza, amigos, trabalho, risadas e aplausos. Tô renovada!”. No post, Carol reuniu registros do mar, da natureza e de encontros com amigos durante a estadia no litoral paraibano.

Carol Castro posa de biquíni e aproveita descanso em João Pessoa Instagram Carol Castro posa de biquíni e aproveita descanso em João Pessoa Instagram Carol Castro posa de biquíni e aproveita descanso em João Pessoa Instagram Carol Castro posa de biquíni e aproveita descanso em João Pessoa Instagram Carol Castro posa de biquíni e aproveita descanso em João Pessoa Instagram Carol Castro posa de biquíni e aproveita descanso em João Pessoa Instagram Carol Castro posa de biquíni e aproveita descanso em João Pessoa Instagram Carol Castro posa de biquíni e aproveita descanso em João Pessoa Instagram Carol Castro posa de biquíni e aproveita descanso em João Pessoa Instagram Carol Castro posa de biquíni e aproveita descanso em João Pessoa Instagram Carol Castro posa de biquíni e aproveita descanso em João Pessoa Instagram Carol Castro posa de biquíni e aproveita descanso em João Pessoa Instagram Carol Castro posa de biquíni e aproveita descanso em João Pessoa Instagram Carol Castro posa de biquíni e aproveita descanso em João Pessoa Instagram Carol Castro posa de biquíni e aproveita descanso em João Pessoa Instagram Carol Castro posa de biquíni e aproveita descanso em João Pessoa Instagram Carol Castro posa de biquíni e aproveita descanso em João Pessoa Instagram





A atriz compartilhou cliques de biquíni e comentou a energia da viagem. Segundo Carol, a paisagem litorânea e o clima da cidade contribuíram para a pausa relaxante. O conteúdo reuniu elogios dos seguidores por conta do visual de Carol e pela energia da artista.

"Ela é maravilhosa demais 👏👏👏", escreveu uma seguidora. "Volte sempre, João Pessoa está de braços abertos para receber seus espetáculos, você é uma grande artista e engrandeceu o palco de teatro Santa Rosa", acrescentou outro. Um terceiro disse: "Muito bonita, poderosa, maravilhosa, linda, bela, deusa morena".



Carol explicou que esteve em João Pessoa para compromissos profissionais, mas também aproveitou brechas na agenda. A artista dividiu imagens de caminhadas, banhos de mar e refeições com amigos.

A artista não aparece em novelas desde o fim de "Garota do Momento", exibida às 18h na Globo. Em agosto, Carol concluiu as filmagens de "Nosso Lar 3 – Vida Eterna". O longa integra a franquia espiritualista baseada nas obras de Chico Xavier e tem estreia prevista para os próximos meses.