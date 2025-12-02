The Date News/iG “Cartas mostram tensão”, diz consultor espiritual sobre Bolsonaro

O sensitivo Giovani do Caveira afirmou que uma leitura espiritual indicou “momentos de tensão” no cenário em torno de Jair Bolsonaro. O místico avaliou a movimentação política atual e citou sensação de pressão, conflitos e instabilidade emocional em volta do ex-presidente, segundo interpretação das cartas.

A leitura de cartas foi realizada em entrevista ao The Date News, do Portal iG, onde Giovani detalhou o ritual e disse que a análise buscou respostas para dúvidas sobre a possibilidade de prisão de Bolsonaro. O sensitivo disse que o tema tem alcançado grande projeção pública e motivado perguntas frequentes de seguidores.

Durante a gravação, Giovani iniciou o ritual com saudações espirituais e afirmou que queria “contemplar os caminhos de Jair Messias Bolsonaro”. Ele disse que o debate sobre uma possível prisão ganhou força e avaliou, pela leitura mística, que “essa prisão não vai ser uma prisão duradoura”. O sensitivo relatou que enxerga sensação de cerco político em torno do ex-presidente.

O místico comentou que o ex-chefe do Executivo “errou bastante”, mas também sugeriu que existe “muita questão de perseguição contra ele”. Giovani afirmou que a movimentação serviria para “tirar ele fora do jogo político”, embora tenha ressaltado que a interpretação das cartas não indica longa permanência em um presídio.

Ele também citou preocupações emocionais atribuídas ao ex-presidente. Para o sensitivo, a leitura mostrou fragilidade mental e receio intenso sobre segurança pessoal. Segundo ele, o maior temor seria o de sofrer um ataque dentro da cadeia, hipótese que, afirma, “não vai acontecer”.

A leitura citou ainda a possibilidade de Bolsonaro participar de eleições futuras, embora não nas de 2026. “Ele realmente vai vir com a liberdade dele e nas próximas eleições, tirando essa, ele vem como candidato”, declarou no vídeo. Giovani disse que as cartas indicam impacto significativo após a eventual saída da prisão, com retomada de articulações políticas.

Giovani diz que a saúde emocional apareceu como ponto mais delicado na leitura. Ele mencionou marcas de episódios anteriores e afirmou que a energia do ex-presidente segue instável, mas com tendência de recuperação no longo prazo, segundo o ritual.