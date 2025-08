Instagram/Reprodução Carol Castro aposta em ensaio ousado

Carol Castro surpreendeu seus seguidores nesta quarta-feira (6) ao publicar um ensaio fotográfico cheio de elegância e ousadia em seu perfil no Instagram.

Nas fotos, a atriz posou usando apenas um blazer aberto, calça social e scarpins, dispensando peças íntimas e exibindo confiança nas poses. Para acompanhar os cliques, Carol escolheu uma legenda minimalista: apenas um emoji de sapato vermelho.

A simplicidade do post não impediu a chuva de elogios nos comentários. "Uma deusa", escreveu uma fã. "Maravilhosa demais", destacou outra. "Uma das mulheres mais lindas do Brasil", acrescentou um seguidor.





Novos trabalhos

Vistos recentemente nas telinhas como Clarice Dourado e Juliano Alencar, Carol Castro e Fabio Assunção repetirão a parceria firmada em "Garota do Momento". Agora, eles dividirão cena nas telonas em "Nosso Lar 3".

O longa é inspirado em "Obreiros da Vida Eterna"(1946), obra de Chico Xavier e André Luiz, e terá como título "Vida Eterna". Castro interpretará Zenóbia, enquanto Assunção viverá Domênico.

O elenco ainda conta com Cadu Libonati, Othon Bastos, Renato Prieto, Anna Kutner, Vandré Silveira, Caio Scot, Gerson Barreto e Dandara Albuquerque. A direção e o roteiro são assinados por Wagner de Assis, também responsável pelos dois primeiros filmes da franquia: "Nosso Lar"(2010) e "Nosso Lar 2 – Os Mensageiros"(2024).

Produzido pela Cinética Filmes, com parceria da Star Original Productions, participação associada da Migdal Filme e respaldo da FEB-Cinema, o longa será distribuído pela Star Distribution.

O último filme lançado, "Nosso Lar 2 – Os Mensageiros", levou mais de um milhão de espectadores aos cinemas e bateu recorde pós-pandemia, com 550 mil ingressos vendidos apenas no fim de semana de estreia, tornando-se a primeira produção brasileira a liderar as bilheteiras no período.