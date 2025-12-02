Reprodução/ Instagram @AngelicaSky Angélica

Angélica, de 52 anos, surpreendeu os internautas ao abrir um álbum de fotos da viagem que fez pelos Lençóis Maranhenses. Em um dos registros, a esposa de Luciano Huck aparece sem a parte de cima do biquíni, fazendo topless.



"Obrigada, obrigada! Dias felizes celebrando a vida, enquanto a natureza me presenteia com paz, beleza e alegria. Atins… que lugar mágico, cheio de energia boa e seu povo tão amoroso", começou ela na legenda da postagem.





"Obrigada, Lençóis Maranhenses, e a todos que fizeram esses dias do meu aniversário tão especiais. E, principalmente, ao meu amor, Luciano Huck", completou no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 17 milhões de seguidores.

Aniversariante

Com 52 anos recém-completados, a apresentadora recebeu mensagens de felicitações de alguns famosos da classe artística. "Todas bençãos do mundo, você merece", disse Aline Wirley.

"Tão bom celebrar sua força, luz, alegria, sabedoria, talento que a cada ano se iluminam mais e mais… que os anjos estejam ao seu redor blindando sua saúde, proteção e paz", acrescentou Grazi Massafera.

"Viva! Viva! Te amamos", continuou Sabrina Sato. "Parabéns, musa, tão linda! Te amo", destacou Tata Werneck. "Parabéns! Parabéns", seguiu Fatima Bernardes. "Deus abençoe demais, madrinha", escreveu Thiaguinho.

"Que linda, que lindos!! Saúde e muito amor!! Parabéns", comentou Eliana Michaelichen. "Como eu quero te ver feliz", concluiu Xuxa Meneghel.

Saiba mais



Angélica começou a trabalhar como apresentadora na TV Manchete quando tinha apenas 13 anos de idade. Passou também pelo SBT e foi contratada pela Globo em 1996. Entre os antigos relacionamentos, destacam-se os romances com César Filho, Maurício Mattar e Márcio Garcia.

Em 2003, começou um envolvimento amoroso com Luciano Huck. Em 2004, se casaram. Eles são pais de Joaquim, Benício e Eva.