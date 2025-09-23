Reprodução/Instagram/@angelica/@andremarques Angélica e Andre Marques comandarão nova atração



Andre Marques está de volta ao Grupo Globo após três anos de sua saída. O apresentador, que se tornou conhecido do grande público como o Mocotó de Malhação, foi confirmado como o novo cozinheiro fixo da atração comandada por Angélica. O programa Angélica Ao Vivo estreia no GNT em 16 de outubro.

A parceria marca um reencontro entre os dois, que dividiram a apresentação do Vídeo Show (1983-2019) e do Vídeo Game durante anos.

Marques foi um dos grandes nomes do programa vespertino da Globo, permanecendo no comando por mais de dez anos.

A nova atração de Angélica promete resgatar a parceria e a espontaneidade que marcaram a dupla na TV aberta durante os anos 2000. O reencontro deve provocar um sentimento de nostalgia, o que pode atrair o público de volta às telinhas.





Mesmo após ter sido demitido da emissora, onde comandou programas como É de Casa e The Voice Brasil, o apresentador reapareceu na Globo este ano, no especial comemorativo pelos 60 anos da empresa, que resgatou momentos marcantes do Vídeo Show. As informações são do jornalista Flávio Ricco.

Desde que deixou a emissora carioca em 2022, Andre Marques se dedicou a novos projetos. Ele mantém um canal no YouTube, no qual bate papo com famosos e ensina receitas.

O Angélica Ao Vivo pretende abordar temas atuais e não terá como foco a entrevista tradicional com os convidados, mas sim o debate em torno de assuntos previamente escolhidos.

O projeto vem sendo desenvolvido desde o início deste ano. Daniela Gleiser, responsável pelo especial do Vídeo Game em comemoração aos 60 anos do canal, foi convidada para dirigir a nova atração que está chegando com tudo na tela do Grupo Globo.

Angélica também terá uma participação importante no Criança Esperança, marcado para 27 de outubro. Ela estará ao lado de Eliana Michaelichen e Xuxa Meneghel no palco, e as três irão comandar o show especial de 40 anos do programa. A reunião das três loiras fez grande sucesso em 2023.

A esposa de Luciano Huck voltou oficialmente para a Globo em 2023, para apresentar o 50 & Tanto, uma série especial de entrevistas com mulheres, em comemoração aos seus 50 anos. Depois, o formato foi adaptado para entrevistas com homens, no 50 & Uns.