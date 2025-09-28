Reprodução/Internet Grazi Massafera relatou preconceito de atores veteranos na Globo

Grazi Massafera nomeou pela primeira vez sobre episódios de preconceito que sofreu no início da carreira como atriz na Globo. Após participar do BBB 5, a artista conquistou papéis em novelas, mas enfrentou resistência de parte do elenco veterano.

Em entrevista ao jornal O Globo, Grazi Massafera lembrou trotes e recusas em cena que a deixaram abalada, mas também ressaltou que conseguiu se firmar pela dedicação ao ofício. "Otavio Augusto, em Tempos Modernos, não quis contracenar comigo. Fez a cena olhando para a parede e foi embora. E eu fiz sem ele. Isso aconteceu outras vezes", disse.

A artista relatou que ele se desculpou quando trabalharam juntos na série A Lei do Amor (2016). "Ele pegou minha mão e disse: 'É uma honra trabalhar com você. Desculpa o que aconteceu'", revelou.

José Wilker e Miguel Falabella

De acordo com ela, quando ganhou um prêmio de Atriz Revelação pela atuação na novela Páginas da Vida (2006), José Wilker (1944-2014) que era o artista homenageado do ano, não quis descer pela mesma escada que ela por ser uma ex-BBB. “Não desço na mesma escada que essa BBB”, relatou. "E teve o Miguel Falabella. Quando fui escolhida para Negócio da China, ele me praguejou. Depois, foi um amor e veio falar comigo", contou.

Grazi Massafera declarou que em Verdade Secretas (2015) ela começou a gostar do trabalho. "Pela primeira vez, era respeitada quando entrava em cena. Com a Larissa, vi que o sentimento que empresto a um personagem pode servir de reflexão. Eu me apaixonei pela profissão. Comecei a trabalhar por amor, não por dinheiro ou vaidade", disse.