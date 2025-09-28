Grazi Massafera nomeou pela primeira vez sobre episódios de preconceito que sofreu no início da carreira como atriz na Globo. Após participar do BBB 5, a artista conquistou papéis em novelas, mas enfrentou resistência de parte do elenco veterano.
Em entrevista ao jornal O Globo, Grazi Massafera lembrou trotes e recusas em cena que a deixaram abalada, mas também ressaltou que conseguiu se firmar pela dedicação ao ofício. "Otavio Augusto, em Tempos Modernos, não quis contracenar comigo. Fez a cena olhando para a parede e foi embora. E eu fiz sem ele. Isso aconteceu outras vezes", disse.
A artista relatou que ele se desculpou quando trabalharam juntos na série A Lei do Amor (2016). "Ele pegou minha mão e disse: 'É uma honra trabalhar com você. Desculpa o que aconteceu'", revelou.
José Wilker e Miguel Falabella
De acordo com ela, quando ganhou um prêmio de Atriz Revelação pela atuação na novela Páginas da Vida (2006), José Wilker (1944-2014) que era o artista homenageado do ano, não quis descer pela mesma escada que ela por ser uma ex-BBB. “Não desço na mesma escada que essa BBB”, relatou. "E teve o Miguel Falabella. Quando fui escolhida para Negócio da China, ele me praguejou. Depois, foi um amor e veio falar comigo", contou.
Grazi Massafera declarou que em Verdade Secretas (2015) ela começou a gostar do trabalho. "Pela primeira vez, era respeitada quando entrava em cena. Com a Larissa, vi que o sentimento que empresto a um personagem pode servir de reflexão. Eu me apaixonei pela profissão. Comecei a trabalhar por amor, não por dinheiro ou vaidade", disse.