Reprodução/Instagram/@murilohuff Murilo Huff e o pequeno Leo

O cantor Murilo Huff, de 30 anos, rebateu diversos comentários nas redes sociais sobre ter comprado uma vaca no valor de R$ 54 milhões com o dinheiro da herança de seu filho com a cantora Marília Mendonça(1995-2021), Leo, de 5 anos.

Quando questionado se o valor havia sido retirado da criança, ele respondeu: "Não, meu querido... Eu trabalho desde os 16 anos e, graças a Deus, não preciso do dinheiro do meu filho para nada. E, ainda assim, mesmo que eu quisesse mexer em algum centavo, só poderia fazê-lo com autorização judicial", disse.

Em julho, Leo, filho de Marília Mendonça, se tornou alvo de uma disputa na Justiça pela sua guarda definitiva. Até então, Ruth Moreira, avó da criança e mãe da artista, dividia a guarda com o pai.





Em entrevista ao Fantástico, Ruth Moreira e seu advogado esclareceram que as contas referentes ao patrimônio da cantora estão bloqueadas. Com a morte da artista, em 2021, Leo se tornou o único herdeiro, com direito total aos bens.

Os recebíveis provenientes de royalties e outras fontes eram administrados pelos responsáveis legais, a avó e o pai. Esses valores eram utilizados para o pagamento de todas as necessidades de Leo, como alimentação, saúde, entre outras.