Mãe de Marília Mendonça vive polêmicas após tragédia

Desde a morte da cantora Marília Mendonça em um acidente aéreo em 2021, sua mãe, Ruth Moreira, conhecida carinhosamente como Dona Ruth, tem sido alvo de discussões públicas. Entre ações beneficentes, procedimentos estéticos e disputas judiciais, a vida da matriarca segue sob os holofotes, dividindo opiniões.





Rifa beneficente gera desconfiança

Em 2023, Dona Ruth organizou uma rifa para ajudar famílias carentes, mas a iniciativa foi questionada por internautas, que lembraram a fortuna deixada por Marília.

Cirurgias estéticas viram alvo de críticas

Após o luto, Dona Ruth optou por cirurgias, incluindo a bariátrica e procedimentos faciais. A decisão foi alvo de julgamentos.

Disputa judicial pela guarda do neto

A batalha pela guarda de Léo, filho de Marília com Murilo Huff, ganhou novos capítulos. Recentemente, a Justiça concedeu a guarda provisória ao pai, após alegações de negligência e alienação parental por parte de Dona Ruth. Mensagens entre babás revelaram supostas omissões sobre a saúde do menino, que tem diabetes.

Polêmica sobre o seguro do acidente

Familiares das outras vítimas do acidente revelaram que Dona Ruth teria solicitado metade do valor do seguro. O advogado da família nega as acusações.

Exposição nas redes e cobranças

Sua presença nas redes sociais também divide opiniões. Enquanto alguns elogiam sua transparência, outros criticam a exposição.