Reprodução/TV Globo Murilo Benício e Grazi Massafera

Murilo Benício comparou Grazi Massafera com sua ex-mulher, Giovanna Antonelli, em uma entrevista divulgada na última sexta-feira (28). Os famosos enfrentam rumores desde antes da estreia da trama de Aguinaldo Silva, na qual interpretam um casal de amantes, os vilões Arminda e Ferette.

Ao responder à pergunta dos internautas sobre os bastidores da novela, Murilo Benício comentou: "Está muito legal, porque a turma é muito boa. Onde eu vou, ou estou com a Andréia Horta, que é maravilhosa, ou com nossos filhos: Pedro (Novaes), que é filho do Marcello Novaes, que é meu irmão; e Alanis (Guillen), a menina mais linda do mundo, uma graça", reforçou.

Ele ainda destacou: "Conheci a Alanis em Pantanal. Sabe uma pessoa que é positiva o tempo inteiro? Então, é uma delícia aquela família, os meus filhos, a Andréia Horta, com quem eu nunca tinha trabalhado", disse em entrevista a colunista Anna Luiza Santiago.

Reprodução/TV Globo Giovanna Antonelli e Murilo Benício





Por fim, o ator contou que sua atual parceira de cena se parece muito com Giovanna Antonelli, ex-mulher e colega de elenco. Os dois fizeram par romântico em "O Clone", ano de 2001.

"E aí, depois, eu vou para a Grazi, que é uma doida. Acho que ela é uma segunda Giovanna (Antonelli) na minha vida. Posso dizer que é muito parecida com a Giovanna, é muito engraçada", frisou o ator global.

Desempenho de Grazi Massafera

Reprodução/TV Globo Grazi Massafera vive Arminda em Três Graças





Grazi Massafera vem roubando a cena com sua vilã, Arminda de Melo Dantas, personagem já apelidada pelo público de "Dona Cobra". Cruel, debochada e poderosa, Arminda chegou para causar no folhetim escrito pelo autor Aguinaldo Silva.

Por fim, o público vibrou com a volta do novelão raiz. O enredo, bastante elogiado nas redes sociais, promete entregar muita vilania, barracos e reviravoltas.



Sobre Três Graças

A TV Globo está intensificando as gravações de sua próxima novela das nove, Três Graças, com estreia marcada para 20 de outubro. A produção, assinada por Aguinaldo Silva, aposta em uma mistura de drama social, vingança e muito mistério.

O enredo gira em torno de três mulheres de gerações diferentes, Lígia (Dira Paes), Gerluce (Sophie Charlotte) e Joélly (Alana Cabral), que se unem para enfrentar os desafios da maternidade precoce.

Escrita por Aguinaldo Silva, com colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva, e direção artística de Luiz Henrique Rios, Três Graças marca o retorno de Murilo Benício às novelas, após recusar um papel em Mania de Você (2024). A trama será ambientada em São Paulo.