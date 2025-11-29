Reprodução/@sabrinasato Festa da Zoe

A apresentadora Sabrina Sato e Duda Nagle reuniram a família e os amigos na última sexta-feira (28) para comemorar o aniversário da filha Zoe, de 8 anos. A festa teve como tema a personagem japonesa Hello Kitty.

Nos registros da comemoração, a menina apareceu sorrindo ao lado da família da apresentadora e do ator. Nicolas Prattes, atualmente casado com Sabrina, e Mariane Heller, namorada de Duda, também estiveram presentes e participaram do momento dos parabéns.

Os pais de Sabrina, Omar e Kika Sato, e a mãe de Duda, Leda Nagle, também compareceram ao aniversário da neta e posaram para fotos durante o evento.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão juntos desde o início de 2024 e se casaram em janeiro deste ano. Antes disso, a apresentadora esteve em um relacionamento com Duda Nagle, com quem se divorciou em março de 2023.

No entanto, o ator assumiu o romance com Mariane Heller no começo de julho. Sabrina chegou a comentar na publicação em que o casal faz uma declaração um ao outro.

Término entre Duda e Sabrina

Na época, a apresentadora foi às redes sociais e anunciou, juntamente com Duda Nagle, o fim da relação.

"Eu gostaria que durasse para sempre, mas o 'para sempre' é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos. Este é um comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha", relatou Sabrina.

"Agradecemos o carinho e o respeito de todos vocês. Eles farão bem a nós dois e a ela, nosso bem maior. Neste momento, nós queremos protegê-la, e vocês podem nos ajudar. Uma separação, por mais dolorosa que seja, não precisa ser causa de inimizade e divisão. Duda e eu faremos tudo da melhor forma, pois, por aqui, o amor e o respeito sempre vão prevalecer", disse na ocasião.

No perfil do Instagram de Duda Nagle, o ator publicou um comunicado alegando que ele e a apresentadora divergem como casal.

"É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação da Zoe e na amizade. Peço perdão ao papai do céu pela separação. Agradeço a todos que torciam pelo casal e continuam torcendo pela nossa filha. Não pretendo falar mais sobre esse assunto por um bom tempo. Agradeço também a compreensão, obrigado", finalizou.



