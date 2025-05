Reprodução/Instagram Duda Nagle mostra hematomas no rosto após combate com Popó

Em uma noite repleta de adrenalina e superação, o ator Duda Nagle roubou a cena ao enfrentar o tetracampeão mundial de boxe Acelino "Popó" Freitas no Fight Music Show 6, realizado neste sábado (17), em São Paulo. Apesar da derrota por decisão unânime dos juízes (60-49, 60-49, 60-48), Nagle foi ovacionado pelo público por sua resistência, suportando cinco knockdowns e permanecendo de pé até o último segundo do sexto round.

A luta, que marcou a estreia de Nagle no boxe profissional, coincidiu com seu aniversário de 42 anos, tornando o momento ainda mais simbólico. Mesmo diante da experiência e do poder de Popó, o ator mostrou determinação, movimentando-se estrategicamente e evitando golpes mais contundentes nos primeiros rounds.





Duração e superação

O confronto teve momentos intensos, especialmente nos rounds finais, quando Popó aumentou o ritmo e derrubou Nagle com golpes precisos. Mesmo abalado, o ator se levantou repetidamente, arrancando aplausos da plateia. No sexto round, após sofrer dois knockdowns seguidos, Duda se agarrou às cordas e resistiu até o gongo final, encerrando a luta com o público em delírio.

Nas redes sociais, Nagle brincou com o resultado: "Quando o ‘mão de pedra’ encontra o queixo de aço", acompanhando a postagem com uma foto de seu rosto marcado pela batalha.