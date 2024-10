Reprodução YouTube/Instagram Duda Nagle e Sabrina Sato

Duda Nagle, de 41 anos, resolveu abrir o jogo sobre os bastidores da separação de Sabrina Sato, de 43. Durante participação no programa “Companhia Certa”, da RedeTV!, na última segunda-feira (21), ele detalhou o divórcio.



O ator contou que as “pessoas iam sentindo” a crise do então casal e enfatizou que o afastamento se deu dois anos antes da oficialização do divórcio, que ocorreu em 2023. Nagle revelou ainda que tanto ele quanto Sabrina tentaram “mais um pouco”, mas a separação foi a decisão definitiva deles.



“Foi muito difícil, muito pesado. Posso dizer pelo meu lado, pequei pelo excesso. Fiz o meu melhor no sentido de ter certeza, não me precipitei. Então, esse processo demorou uns dois anos, mais ou menos. A gente tentou mais um pouco”, disse.



“As pessoas iam sentindo, porque tem a parte da comunicação não verbal, até para um ator, entre aspas, acaba transparecendo muito. Enfim, a gente tomou a decisão e agora nosso desafio é blindar a família, a etapa do casal se encerrou, mas agora o desafio é manter, porque família é eterna. A gente tem que agir pelo bem da Zoe”, enfatizou.



Gravidez

Após o término com Duda Nagle, Sabrina Sato engatou um namoro com Nicolas Prattes. A apresentadora da Globo está noiva do artista, com quem espera o primeiro bebê fruto da relação. Sato já é mãe de Zoe, de cinco anos, do antigo casamento com Duda.

