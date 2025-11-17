Reprodução/Instagram Maíra Cardi anuncia que vai excluir Instagram com 9 milhões de seguidores

Maíra Cardi anunciou nesta segunda-feira (17) que vai excluir o perfil com 9 milhões de seguidores no Instagram porque considera a rede “ácida e poluída”. A coach explicou que a plataforma deixou de fazer sentido em sua rotina e confirmou que seguirá ativa apenas no TikTok.

A declaração foi publicada nos stories. Maíra disse que a decisão é definitiva e não tem relação com pausas anteriores. A influenciadora ressaltou que o Instagram não agrega mais à vida pessoal nem profissional e destacou que não trabalha com publicidade há muito tempo.

“Sou muito grata ao tempo que a gente passou juntos, a tudo que aconteceu, aonde eu cheguei graças a vocês, ao carinho, a tudo mais. A gente vai excluir a minha conta do Instagram para sempre. Excluir excluída mesmo”, afirmou ao iniciar o anúncio.

Maíra disse que tentou se afastar da plataforma em outras ocasiões, mas sem sucesso. “Eu já tentei sair, ficar um tempo sem, voltar, tentar… Mas, de modo geral, não me agrega”, declarou. Ela disse que negou todas as propostas de publicidade e mantém foco em outras atividades.

A coach também explicou que segue ativa com mentorias e trabalhos em formato reservado. “Tenho toda uma vida em off, tenho meus mentorandos e mentorandas. Vou continuar trabalhando com elas, mas fora do Instagram. Eu vou continuar na plataforma que eu amo, que é a plataforma vizinha”, disse.

Apesar da decisão, Maíra disse que permanecerá por mais alguns dias para avisar seguidores e se despedir. “Vou ainda ficar um tempo para avisar as pessoas que vou sair, me despedir, tudo mais. Se você quiser me ver, é só no TikTok, meu bem”, comentou.

Para ela, o afastamento também envolve bem-estar emocional. “O Instagram está uma terra de ninguém, um negócio ácido, poluído. Não me faz bem. Ai, eu acho que vou me liberar quando eu excluir meu Instagram”, desabafou.

Maíra encerrou dizendo que está animada com a nova fase. “Eu tô amando a outra plataforma, a abordagem que eu escolhi ter lá. Lá me faz bem, aqui não. A vida é assim: às vezes o que fazia sentido pra gente deixa de fazer, e é preciso saber a hora de sair em grande estilo”, concluiu.